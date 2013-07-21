تصرف پایگاههای جدید جبهه النصره توسط اکراد در الحسکه / 35 تروریست به هلاکت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم ، کردهای مسلح سوریه توانستند کنترل پایگاههای جدیدی را در استان الحسکه به دست گیرند که متعلق به جبهه تروریستی النصره بوده است.



به گزارش منابع سوری، شمار تروریستهایی که در جریان این عملیات به هلاکت رسیده اند، به 35 نفر رسیده است. این در حالی است که 19 نفر از اعضای کمیته های حمایت از مردم (وابسته به اکراد) کشته شده اند.



در این گزارشها آمده است که درگیری میان کمیته های حمایت از مردم شنبه شب در روستای تل علو، کرهوک و علی آغاز رخ داد و اعضای این کمیته ها توانستند کنترل یک ایست بازرسی را به دست گیرند.



خاطر نشان می شود: کردهای مسلح چندی پیش کنترل شهر مرزی راس العین راکه در استان الحسکه قرار دارد، به دست گرفته بودند.

