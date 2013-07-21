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۳۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۳

یعقوبی:

لزوم توسعه فضای سبز محدوده الحاقی به مشهد / بلوار آرامگاه فردوسی نور پردازی می شود

لزوم توسعه فضای سبز محدوده الحاقی به مشهد / بلوار آرامگاه فردوسی نور پردازی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر نظارت بر پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد از آغاز بهسازی بلوار آرامگاه فردوسی خبر داد و گفت: عملیات احداث شبکه آبیاری و فضای سبز بولوار آرامگاه فردوسی آغاز و بخشی از آن انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یعقوبی ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به ضرورت بهبود و توسعه فضای سبز محدوده الحاقی فردوسی به مشهد بهسازی بلوار آرامگاه فردوسی آغاز شده است.

وی افزود: با توجه به الحاق محدوده آرامگاه فردوسی به عنوان ناحیه 3 به شهرداری منطقه 12 مشهد و شروع فعالیت‌های خدمات شهری از اردیبهشت ماه در این محدوده منفصل شهری، بهبود و توسعه فضای سبز نیز به عنوان یک ضرورت مطرح شده است.

وی بیان کرد: با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی صورت گرفته توسط حوزه معاونت خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد، اعتبار مورد نیاز برای بهسازی، توسعه و تجهیز فضای سبز بولوار آرامگاه از سه راهی تا آرامگاه فردوسی تخصیص یافت و بلافاصله عملیات اجرایی آن آغاز شد.

یعقوبی تصریح کرد: در حال حاضر عملیات خاکبرداری به حجم 12000 مترمکعب و به طول 8.5 کیلومتر انجام شده است.

مدیر نظارت بر پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد بیان کرد: همچنین فاز اول شبکه آبیاری و احداث فضای سبز به طول 2500 متر اجرا شده و ادامه آن در قالب فاز دو در دستور کار قرار گرفته است.

وی در خصوص آب مصرفی مورد نیاز فضای سبز منطقه نیز گفت: علاوه بر احداث دو مخزن 200 متر مکعبی در نظر داریم با استفاده از آب دو حلقه چاه موجود و آبیاری توسط تانکر، آب مصرفی مورد نیاز این محدوده را تامین کنیم.

با اشاره به طرح بهسازی این بولوار افزود: احداث دو لچکی در ابتدا و انتهای بولوار آرامگاه شامل 7000 مترمربع فضای سبز، 540 مترمربع تایل چینی، بیش از 230 مترمربع سنگفرش کالار و همچنین 200 متر طول هره چینی برنامه‌ریزی و طراحی شده است.

وی با اشاره به  نور پردازی این بلوار  بیان کرد: اجرای نورپردازی کامل لچکی مقابل آرامگاه، تکمیل نورپردازی لچکی ابتدای بولوار، کاشت 293 اصله درخت و کاشت 1350 مترمربع چمن در لچکی مقابل آرامگاه فردوسی از دیگر اقدامات برای بهسازی این بولوار است.

کد مطلب 2101443

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