  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۴۳

هیبتی خبر داد:

خدمات شهری به محدوده الحاقی آرامگاه فردوسی ارائه می شود

خدمات شهری به محدوده الحاقی آرامگاه فردوسی ارائه می شود

مشهد – خبرگزاري مهر: شهردار منطقه 12 مشهد از ارائه خدمات به محدوده الحاقي آرامگاه فردوسي توسط شهرداري مشهد خبر داد و گفت: ماهانه 2000 تن خاک و نخاله از اين محدوده جمع‌آوری مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی هیبتی صبح يك شنبه در محل شهرداري مشهد اظهار كرد: شهرداری ارائه خدمات شهری را به محدوده الحاقی آرامگاه فردوسی آغاز کرده است.

وی درباره فعالیت‌های انجام شده در ناحیه 3 منطقه 12 که از اردیبهشت ماه سال جاری به عنوان محدوده منفصل شهری به شهرداری این منطقه پیوسته است، گفت: تاکنون اقدامات شاخصی در واحد خدمات شهری ناحیه 3 منطقه 12 مربوط به محدوده آرامگاه فردوسی انجام شده است.

وی افزود: جمع‌آوری ماهانه 2000 تن نخاله و پاکسازی 500 هزار مترمربع از زمین‌های بایر سطح ناحیه با هزینه 150 میلیون ریال از جمله اقدامات شاخص انجام گرفته در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری توسط واحد خدمات شهری اداره ناحیه 3 به شمار می‌رود.

وی بیان کرد:  لایروبی و لجن‌گیری 5000 متر کانال، شست‌ و شوی کانال‌های سرپوشیده در بازه‌های زمانی دو روز در هر هفته، شست‌وشوی سطح معابر بلوار اصلی، جداول ناحیه و گاردریل‌های سه‌راه فردوسی و همچنین رنگ‌آمیزی جداول بولوار اصلی در قسمت کندرو و تندرو با هزینه‌ای برابر با 128 میلیون ریال از دیگر اقدامات انجام شده در این ناحیه محسوب می‌شود.

وی گفت: حذف تابلوهای زائد از مسیر اصلی بولوار، شناسایی و رفع موارد خطر از جمله دیوارهای فرسوده، دریچه‌های سرقت رفته و نشست آسفالت، امحای پوسترهای تبلیغاتی پس از اتمام مهلت قانونی، نصب بنرهای مبارزه با سالک و جمع‌آوری سگ‌های ولگرد و همچنین نصب پرچم و میل پرچم در دو طرف آرامگاه، مقابل آرامگاه و پل فردوسی با هزینه 400 میلیون ریال از جمله اقدامات دو ماهه این واحد است.

هیبتی درباره برخی از اقدامات انجام گرفته در واحد خدمات شهری منطقه 12 مشهد عنوان کرد: جایگذاری 60 گاری گالوانیزه 1100 لیتری با بودجه 650 میلیون ریال، خرید 150 سطل ثابت زباله با هزینه 150 میلیون ریال، جمع‌آوری میانگین روزانه 12 قلاده سگ ولگرد، تسطیح پیاده‌روهای ناحیه، رنگ‌آمیزی پل فردوسی، توزیع بروشورهای بهداشتی در مدارس و خانه‌های بهداشت، ارائه خدمات به مراکز دولتی، انتظامی، مدارس و مساجد و همچنین اجرای کمیسیون بند 20 اطلاع‌رسانی و اخطار در زمینه مشاغل مزاحم و سد معبر از دیگر فعالیت‌های انجام شده در ناحیه 3 منطقه 12 مشهد است.

کد مطلب 2086803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها