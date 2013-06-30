خدمات شهری به محدوده الحاقی آرامگاه فردوسی ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی هیبتی صبح يك شنبه در محل شهرداري مشهد اظهار كرد: شهرداری ارائه خدمات شهری را به محدوده الحاقی آرامگاه فردوسی آغاز کرده است.

وی درباره فعالیت‌های انجام شده در ناحیه 3 منطقه 12 که از اردیبهشت ماه سال جاری به عنوان محدوده منفصل شهری به شهرداری این منطقه پیوسته است، گفت: تاکنون اقدامات شاخصی در واحد خدمات شهری ناحیه 3 منطقه 12 مربوط به محدوده آرامگاه فردوسی انجام شده است.

وی افزود: جمع‌آوری ماهانه 2000 تن نخاله و پاکسازی 500 هزار مترمربع از زمین‌های بایر سطح ناحیه با هزینه 150 میلیون ریال از جمله اقدامات شاخص انجام گرفته در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری توسط واحد خدمات شهری اداره ناحیه 3 به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: لایروبی و لجن‌گیری 5000 متر کانال، شست‌ و شوی کانال‌های سرپوشیده در بازه‌های زمانی دو روز در هر هفته، شست‌وشوی سطح معابر بلوار اصلی، جداول ناحیه و گاردریل‌های سه‌راه فردوسی و همچنین رنگ‌آمیزی جداول بولوار اصلی در قسمت کندرو و تندرو با هزینه‌ای برابر با 128 میلیون ریال از دیگر اقدامات انجام شده در این ناحیه محسوب می‌شود.

وی گفت: حذف تابلوهای زائد از مسیر اصلی بولوار، شناسایی و رفع موارد خطر از جمله دیوارهای فرسوده، دریچه‌های سرقت رفته و نشست آسفالت، امحای پوسترهای تبلیغاتی پس از اتمام مهلت قانونی، نصب بنرهای مبارزه با سالک و جمع‌آوری سگ‌های ولگرد و همچنین نصب پرچم و میل پرچم در دو طرف آرامگاه، مقابل آرامگاه و پل فردوسی با هزینه 400 میلیون ریال از جمله اقدامات دو ماهه این واحد است.

هیبتی درباره برخی از اقدامات انجام گرفته در واحد خدمات شهری منطقه 12 مشهد عنوان کرد: جایگذاری 60 گاری گالوانیزه 1100 لیتری با بودجه 650 میلیون ریال، خرید 150 سطل ثابت زباله با هزینه 150 میلیون ریال، جمع‌‎آوری میانگین روزانه 12 قلاده سگ ولگرد، تسطیح پیاده‌روهای ناحیه، رنگ‌آمیزی پل فردوسی، توزیع بروشورهای بهداشتی در مدارس و خانه‌های بهداشت، ارائه خدمات به مراکز دولتی، انتظامی، مدارس و مساجد و همچنین اجرای کمیسیون بند 20 اطلاع‌رسانی و اخطار در زمینه مشاغل مزاحم و سد معبر از دیگر فعالیت‌های انجام شده در ناحیه 3 منطقه 12 مشهد است.