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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۹:۲۴

بعد از عدم توافق برای لغو قرارداد/

خلعتبری راهی امارات شد/ ملی پوش ایرانی در لیگ فوتبالی با نام جعلی

خلعتبری راهی امارات شد/ ملی پوش ایرانی در لیگ فوتبالی با نام جعلی

اصفهان- خبرگزاری مهر: مهاجم تیم ملی ایران امروز راهی امارات شد، تا از فردا در تمرینات تیم عجمان امارات شرکت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خلعتبری بازیکن فصل گذشته باشگاه سپاهان که قبل از فصل نقل و انتقالات و بدون اطلاع باشگاه قبلی خود قراردادش با باشگاه عجمان را به ثبت رسانده بود، با تغییر نام لیگ امارات خواستار لغو این قرارداد شد، اما با مخالفت شدید مسئولان این باشگاه رو به رو شد.

پا درمیانی رسول خوروش به عنوان سرپرست وقت تیم سپاهان و مذاکره وی با مسئولان باشگاه عجمان و همچنین تدابیر رویانیان برای جذب این بازیکن نیز حاصلی درپی نداشته و سرانجام عصر یکشنبه محمدرضا خلعتبری راهی کشور امارات شد.

این عمل خلعتبری در زمانی صورت گرفت که مسئولان فدراسیون به دنبال راه حلی برای جلوگیری از خروج بازیکنان ملی پوش فوتبال از کشور و ورود به لیگ‌های عربی هستند.

درج نام جعلی "خیلج ع ر ب ی" بر لیگ فوتبال امارات در هفته‌های اخیر اعتراضات بسیاری را در محافل ورزشی و غیرورزشی به‌دنبال داشته است.

کد مطلب 2101719

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