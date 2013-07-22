احتمال ترخیص علی معلم از بیمارستان تا فردا

ویشتاسب نیک منش، داماد استاد علی معلم دامغانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت فعلی او 10 روز پس از عارضه مغزی که دچار آن شده بود، گفت: خوشبختانه حال عمومی استاد معلم بسیار بهبود یافته، ولی امروز را هم در بیمارستان می‌ماند چون دارویی که با سرم مصرف می‌کند، باید به سطح خاصی برسد و لذا این احتمال وجود دارد که فردا ترخیص شود.

وی در عین حال رهایی این شاعر پیشکسوت را از بستر بیماری در بیمارستان مهر، منوط به نظر پزشکان معالجش دانست و افزود: خوشبختانه آقای معلم کارهای شخصی خود را می‌تواند انجام دهد و در راه رفتن و غذا خوردن مشکل خاصی ندارد، فقط انگشت‌های دست چپش پس از این عارضه مغزی، مقداری ضعیف شده که باید با فیزیوتراپی به وضعیت عادی برگردد.

علی معلم دامغانی، شاعر مطرح عرصه انقلاب اسلامی شامگاه 21 تیرماه دچار عارضه مغزی شد و پس از انتقال به بیمارستان مهر، برای انجام معاینات پزشکی به بیمارستان شهدا تجریش منتقل شد و پس از چند روز که در بخش مراقبت‌های ویژه آن بستری بود، دوباره به بیمارستان مهر و بخش عمومی آن بازگشت.

معلم متولد 1330 شهر دامغان است و در سال 1380 به عنوان چهره ماندگار در عرصه شعر و ادب فارسی معرفی شد. او از دیماه 1388 به عنوان رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، مشغول فعالیت است.