فرار 600 تروریست خطرناک از زندان ابوغریب/ ترور یک عضو ارشد شورای استان کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، یک منبع وابسته به پلیس استان کرکوک گفت: عبدالله سامی العاصی رئیس گروه عربی در شورای استان کرکوک در حمله افراد ناشناس به همراه دو محافظش کشته شده است.

این منبع بیان کرد: افراد مسلح خودرو حامل وی و محافظانش را به گلوله بستند و آنها را کشتند.

منابع نظامی عراق در استان الانبار نیز از درگیری ارتش عراق با گروههای مسلح در منطقه المشاریع و کشته و زخمی شدن شماری از افراد مسلح خبر دادند.

این افراد سعی داشتند یک پل کوچک را در این منطقه منفجر کنند که دو نفر از آنها کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

این درحالی است که یک منبع امینتی در بغداد اعلام کرد: در اثر حملات دیشب به زندان ابوغریب 600 نفر از خطرناکترین تروریستها از زندان فرار کرده اند.