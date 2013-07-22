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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۲۰

تحولات امنیتی عراق/

فرار 600 تروریست خطرناک از زندان ابوغریب/ ترور یک عضو ارشد شورای استان کرکوک

فرار 600 تروریست خطرناک از زندان ابوغریب/ ترور یک عضو ارشد شورای استان کرکوک

ترور رئیس گروه عربی در شورای استان کرکوک، درگیری ارتش عراق با گروههای مسلح در الانبار و فرار شماری از خطرناکترین تروریست ها از زندان ابوغریب از مهمترین اخبار امنیتی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی پرس، یک منبع وابسته به پلیس استان کرکوک گفت: عبدالله سامی العاصی رئیس گروه عربی در شورای استان کرکوک در حمله افراد ناشناس به همراه دو محافظش کشته شده است.

این منبع بیان کرد: افراد مسلح خودرو حامل وی و محافظانش را به گلوله بستند و آنها را کشتند.

منابع نظامی عراق در استان الانبار نیز از درگیری ارتش عراق با گروههای مسلح در منطقه المشاریع و کشته و زخمی شدن شماری از افراد مسلح خبر دادند.

این افراد سعی داشتند یک پل کوچک را در این منطقه منفجر کنند که دو نفر از آنها کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

این درحالی است که یک منبع امینتی در بغداد اعلام کرد: در اثر حملات دیشب به زندان ابوغریب 600 نفر از خطرناکترین تروریستها از زندان فرار کرده اند.

کد مطلب 2102375

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