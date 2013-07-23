امیدوارم کریم و کریمی بهترین بازیشان را انجام دهند/ قرارداد خلعتبری همه چیز را خراب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پیش از دیدار این تیم برابر تراکتورسازی تبریز که بعدازظهر امروز سه شنبه در محل سازمان لیگ برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: مطمئنا بازی خیلی سختی را پیش رو داریم. بازی اول است و برای هر دو تیم مهم خواه بود. با این حال سعی می کنیم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم.

وی ادامه داد: ما به خوبی تمرین کردیم و بازیهای تدارکاتی مناسبی را انجام داده ایم و روی کارهای تاکتیکی کار کرده ایم. تراکتورسازی هم با توجه به بازیکنان و مربی بزرگی که دارد حریف سختی خواهد بود. سعی می کنیم تمام توانمان را بگذاریم و لیگ را با یک استارت خوب شروع کنیم.

علی دایی در پاسخ به این پرسش که آیا از جذب بازیکنان در فصل نقل و انتقالات راضی هستید گفت: ما تقریبا اکثر کسانی که مد نظر داشتیم را گرفتیم. بجز دو سه نفری که روی آنها نظر داشتیم اما به ما ملحق نشدند. در مجموع تیم خوبی را بستیم. من به تیم امیدوارم هستم. امیدوارم هواداران تا دقیقه 90 همراه تیم باشند و حمایت کنند. همراهی آنها می‌تواند نقایص تیم ما را بپوشانند و کمک کنند که ما به خواست هایمان برسیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد شرایط جسمانی بازیکنانش نیز گفت: مطمئنا ما کارهای بدنی را انجام داده ایم و از این نظر مشکلی نخواهیم داشت. مشکل ما این بود که همه بازیکنان از اول در اختیار ما نبودند. برخی بازیکنان دیر ملحق شدند و از آمادگی آرمانی دور هستند که سعی می کنیم آنها را تا هفته سوم و چهارم برسانیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مایل نبودید در دیدار اول با تیم آسانتری بازی کنید گفت: مطمئنا هم ما و هم تراکتورسازی دوست داشتیم بازی راحت تری را در شروع لیگ داشتیم. با این حال فرق نمی کند. ما دنبال سه امتیاز این بازی در ورزشگاه آزادی هستیم.

دایی در مورد آخرین وضعیت محمدرضا خلعتبری گفت: موضوع جذب این بازیکن را باشگاه پیگیری می کند. محمدرضا با قراردادی که در امارات بسته اگر بتواند رضایت نامه اش را بگیرد حتما در خدمتش خواهیم بود. او فوتبالش را به همگان نشان داد اما این قراردادش همه چیز را خراب کرده است.

وی در مورد قرار گرفتن علی کریمی و کریم انصاریفرد روبروی پرسپولیس گفت: هر دوی این بازیکنان جزو بزرگان ما هستند. مخصوصا علی کریمی که هم برای تیم ملی و هم برای باشگاه پرسپولیس زحمت کشیده است. فوتبال حرفه ای همین است، یک روز کنار هم و یک روز مقابل هم هستیم. برای هر دو آرزوی موفقیت دارم. همه تمام سعی شان را می کنند داخل زمین بهترین عملکرد را داشته باشند. آرزو می کنم آنها هم بهترین بازی هایشان را انجام دهند.

علی دایی با بیان اینکه تیمش 13 بازیکن خروجی داشته است گفت: همه تیم ها برای هماهنگ شدن به زمان نیاز دارند. ما هم با توجه به بازیکنان جوانی که به خدمت گرفته ایم به زمان نیاز داریم تا بتوانیم تیم را هماهنگ کنیم. با شناختی که از بازیکنان جوان داریم مطئنم که آنها خیلی زود خود را با تیم هماهنگ خواهند کرد.

وی در مورد کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: امروز کاپیتان پرسپولیس را مشخص خواهیم کرد. نظر بازیکنان هم برای من مهم است. امشب با آنها صحبت می کنم و نظر آنها را می گیرم. کاپیتان باید کسی باشد که همه قبولش داشته باشند. او باید به فکر منافع گروه باشد تا منافع خودش. من خودم دو نفر اول و دوم را انتخاب کردم اما نظر بچه ها هم برایم مهم است.

علی دایی با بیان اینکه بعد از تمرین روز سه شنبه اسامی بازیکنانش برای دیدار با تراکتورسازی را اعلام خواهد کرد در مورد سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس نیز گفت: جایگاه آقای پنجعلی را بالاتر از این می دانم که بخواهد کارهای سرپرستی را انجام دهد. در حال حاضر آقای شیرینی سرپرست تیم ما هستند و آقای پنجعلی به عنوان مدیر کارها را انجام می دهند. با این حال من در این مسائل دخالت نمی کنم.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز در هفته اول سیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ساعت 22 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.