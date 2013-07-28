حقیقت شب قدر ولایت اهل بیت است/جامعه بی استغفار با بحران مواجه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی در مراسم شب قدر در یاسوج افزود: شب قدر قلب رمضان است و شکوه برکت، رحمت، مغفرت و ضیافت در این شب تجلی می یابد.

وی شب قدر را شب قدر ولایت، قدر قرآن و قدر انسان دانست و بیان کرد: شب قدر اگر شب نزول قرآن است، شب عروج انسان نیز هست.

وی افزود: در شب قدر هرکس به قدر ظرفیت خود صعود می کند و اگر قرار است انسان صعود کند باید این صعود نردبانی باشد.

ملک حسینی بیان داشت: غسل اولین پله نردبانی است که انسان باید برآن پا بگذارد تا نجاست ها پاک شود.

وی بیدار ماندن را یکی دیگر از پله های نردبان عنوان کرد و اظهار داشت: این بیدار ماندن پوسته شب قدر است بلکه باید احیای حقیقی صورت گیرد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری گفت: در شب قدر انسان سعادت و شقاوت را انتخاب می کند انتخابی که تنها برای یک روز نیست بلکه برای یک عمر است.

وی استغفار را آب سردی بر آتش افروخته گناهان گذشته ریختن دانست و تصریح کرد: استغفار موجب نزول خیرات خداوند از آسان می شود.

ملک حسینی اوج مغفرت را استغفار در شب قدر عنوان کرد و بیان داشت: استغفار تطهیر انسان و آغاز حرکت جدید است.

وی گفت: جامعه بی استغفار و پر گناه، نسل های آن روبه انقراض می رود و با بحران مواجه می شود.

وی بر صدقه دادن در شب قدر تاکید کرد و گفت: در شب قدر انفاق کنید تا بتوانید حرکت صعودی خود را انجام دهید.

نماینده ولی فقیه در استان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حوادث سوریه، مصر و لبان نشان می دهد که دشمن شمشیر را برای نابودی دین از رو بسته است.

وی با بیان اینکه بیت المقدس در چنگال رژیم غاصب صهیونیست است، از مردم خواست در روز قدس، خشمشان را در محکومیت جنایات این رژیم غاصب نشان دهند.