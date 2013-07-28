  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۴۸

كشتی آزاد نوجوانان آسيا - مغولستان؛

نوجوانان ایران دو طلا، يك نقره و يك برنز دیگر بدست آوردند

روز دوم از مسابقات كشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسيا که امروز (يكشنبه) درحالی در شهر اولان باتور پايتخت مغولستان برگزار شد که نوجوانان ایران دو طلا، يك نقره و يك برنز دیگر بدست آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پنج وزن از 7 وزن دوم برگزار شد و كامران قاسم پور در وزن 69 كيلوگرم و علي موجرلو در وزن 76 كيلوگرم با شكست تمامي حريفان به مدال طلا دست يافتند. جمال عبادی و علي اسماعيل‌پور در اوزان 58 و 63 كيلوگرم نيز به ترتيب به مدال‌های نقره و برنز رسيدند.

بر اين اساس نتايج كشتي گيران كشورمان به شرح زير است:
در وزن 54 كيلوگرم حسين خديور در دور نخست با نتيجه 6 بر 4 مغلوب اولوبك ژولدوشبيكوف از قرقيزستان شكست خورد و با توجه به شكست اين كشتي گير در دور بعد، خديور از دور رقابت‌ها كنار رفت. در اين وزن كشتي گيران مغول و هند عنوان هاي اول و دوم را كسب كردند.

در وزن 58 كيلوگرم جمال عبادي پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتيجه 8 بر صفر از سد تيمور آتادجانوف از ازبكستان گذشت، وي در دور بعد با نتيجه 6 بر 4 از سد كي يونيزاوا از ژاپن گذشت و به ديدار فينال راه يافت. وي در ديدار فينال مقابل آميت از هند با نتيجه 4 بر 3 شكست خورد و صاحب مدال نقره شد.

در وزن 63 كيلوگرم علي اسماعيل پور با نتيجه 6 بر صفر مغلوب ذوالفقار محمداف از قزاقستان شد و با توجه به حضور اين كشتي گير در ديدار فينال اسماعيل پور به گروه بازنده‌ها راه يافت. وي در اين گروه با نتيجه 4 بر صفر روي ايزوتسو از ژاپن را شكست داد و به ديدار رده‌بندي راه يافت. وي در اين ديدار شاهرخ ساپايف از ازبكستان را با نتيجه 7 بر يك شكست داد و صاحب مدال برنز شد. در اين وزن كشتي گيران هند و قزاقستان اول و دوم شدند.

در وزن 69 كيلوگرم كامران قاسم پور پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتيجه 5 بر صفر ريوكي يوشيدا از ژاپن را شكست داد وي در ديدار بعد با نتيجه 8 بر صفر از سد الياس ژوماي از قزاقستان گذشت و به ديدار فينال راه يافت. وي در ديدار فينال آنكور راتحي از هند را با نتيجه 7 بر صفر شكست داد و صاحب مدال طلا شد.

در وزن 76 كيلوگرم علي موجرلو پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتيجه 7 بر 5 ميرجان آلتيميشف از قرقيزستان را شكست داد و در دور بعد نيز با نتيجه 6 بر صفر سنجر ماشاريپوف از ازبكستان را مغلوب كرد و به ديدار فينال راه يافت. موجرلو در ديدار فينال بالراج از هند را با نتيجه 6 بر صفر شكست داد و به عنوان قهرماني رسيد.

