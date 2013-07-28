نوجوانان ایران دو طلا، يك نقره و يك برنز دیگر بدست آوردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پنج وزن از 7 وزن دوم برگزار شد و كامران قاسم پور در وزن 69 كيلوگرم و علي موجرلو در وزن 76 كيلوگرم با شكست تمامي حريفان به مدال طلا دست يافتند. جمال عبادی و علي اسماعيل‌پور در اوزان 58 و 63 كيلوگرم نيز به ترتيب به مدال‌های نقره و برنز رسيدند.

بر اين اساس نتايج كشتي گيران كشورمان به شرح زير است:

در وزن 54 كيلوگرم حسين خديور در دور نخست با نتيجه 6 بر 4 مغلوب اولوبك ژولدوشبيكوف از قرقيزستان شكست خورد و با توجه به شكست اين كشتي گير در دور بعد، خديور از دور رقابت‌ها كنار رفت. در اين وزن كشتي گيران مغول و هند عنوان هاي اول و دوم را كسب كردند.

در وزن 58 كيلوگرم جمال عبادي پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتيجه 8 بر صفر از سد تيمور آتادجانوف از ازبكستان گذشت، وي در دور بعد با نتيجه 6 بر 4 از سد كي يونيزاوا از ژاپن گذشت و به ديدار فينال راه يافت. وي در ديدار فينال مقابل آميت از هند با نتيجه 4 بر 3 شكست خورد و صاحب مدال نقره شد.

در وزن 63 كيلوگرم علي اسماعيل پور با نتيجه 6 بر صفر مغلوب ذوالفقار محمداف از قزاقستان شد و با توجه به حضور اين كشتي گير در ديدار فينال اسماعيل پور به گروه بازنده‌ها راه يافت. وي در اين گروه با نتيجه 4 بر صفر روي ايزوتسو از ژاپن را شكست داد و به ديدار رده‌بندي راه يافت. وي در اين ديدار شاهرخ ساپايف از ازبكستان را با نتيجه 7 بر يك شكست داد و صاحب مدال برنز شد. در اين وزن كشتي گيران هند و قزاقستان اول و دوم شدند.

در وزن 69 كيلوگرم كامران قاسم پور پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتيجه 5 بر صفر ريوكي يوشيدا از ژاپن را شكست داد وي در ديدار بعد با نتيجه 8 بر صفر از سد الياس ژوماي از قزاقستان گذشت و به ديدار فينال راه يافت. وي در ديدار فينال آنكور راتحي از هند را با نتيجه 7 بر صفر شكست داد و صاحب مدال طلا شد.

در وزن 76 كيلوگرم علي موجرلو پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتيجه 7 بر 5 ميرجان آلتيميشف از قرقيزستان را شكست داد و در دور بعد نيز با نتيجه 6 بر صفر سنجر ماشاريپوف از ازبكستان را مغلوب كرد و به ديدار فينال راه يافت. موجرلو در ديدار فينال بالراج از هند را با نتيجه 6 بر صفر شكست داد و به عنوان قهرماني رسيد.