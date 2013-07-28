رقابت قهرمانی بین استقلال و سپاهان است

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، سیاوش اکبرپور در خصوص دیدار این تیم مقابل گسترش‌فولاد تبریز اظهار داشت: بازی در هفته‌های اول لیگ خیلی سخت است. گسترش‌فولاد هم به عنوان یک تیم جوان و پرانگیزه به مصاف ما آمد و واقعا بازی آسانی نداشتیم، اما خوب بازی کردیم و توانستیم سه امتیاز بازی را متعلق به خود کنیم، هرچند که من اعتقاد دارم اگر بیشتر قدر فرصت‌های‌مان را می‌دانستیم حتی می‌توانستیم 5،4 گل بزنیم.

وی با ابراز ناراحتی از جو ورزشگاه تبریز، افزود: اصلا انتظار بازی در چنین جوی را نداشتم، به نظرم این تعداد تماشاگری که در طول بازی فحاشی می‌کردند، اصلا هوادار تراکتور یا گسترش‌فولاد نبودند. یکی به آنها خط داده بود تا علیه امیر قلعه‌نویی و بازیکنان استقلال فحاشی کنند.

مهاجم تیم فوتبال استقلال ادامه داد: در این چند سالی که در تبریز رفت و آمد داشتم همیشه هواداران و مردم تبریز را آدم‌های خیلی فهمیده و بافرهنگی دیدم و به خاطر همین مطمئنم این تعداد هواداری که علیه قلعه‌نویی شعار دادند هوادار فوتبال نبودند.

وی با اشاره به بازی با سپاهان هم خاطرنشان کرد: حریف ما تیم خوب و آماده‌ای است و امسال هم به نظر من رقابت برای قهرمانی بین استقلال و سپاهان است. از این رو ما کار آسانی برای برد نداریم اما حتما در این بازی هدف‌مان فقط کسب سه امتیاز است تا به دومین برد خود برسیم.

اکبرپور با بیان اینکه از هواداران استقلال می‌خواهد برای حمایت از تیم حتما به ورزشگاه بیایند، گفت: این بازی می‌تواند یک دیدار جذاب و تماشاگرپسند باشد و از این رو حضور هواداران در استادیوم بیشتر به زیبایی‌های آن می‌افزاید و می‌توانیم با حمایت آنها به یک برد شیرین و حساس دست پیدا کنیم.