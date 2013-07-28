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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۴۹

توسط نیروهای امنیتی صورت گرفت؛

سرکوب تظاهرات کنندگان معترض به مذاکرات سازش در رام الله

سرکوب تظاهرات کنندگان معترض به مذاکرات سازش در رام الله

نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین امروز تظاهرات مردمی را که به از سر گیری مذاکرات سازش معترض بودند، سرکوب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، نیروهای امنیتی تشکیلات فلسطین امروز راهپیمایی را سرکوب کردند که در اعتراض به از سر گیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی بر پا شده بود.

راهپیمایی که جبهه مردمی آزادسازی فلسطین به آن فرا خوانده بود از میدان الساعه در رام الله آغاز شد و  پیش از اینکه مردم به نزدیکی منطقه امنیتی برسند، نیروهای امنیتی به آنها حمله کردند.

منابع فلسطینی گزارش دادند: چندین غیر نظامی در پی درگیری با نیروهای امنیتی زخمی شدند، و یکی از معترضان پس از اصابت باتوم به سرش به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش این منابع، نیروهای امنیتی شمار زیادی از معترضان را بازداشت کردند. این در حالی است که جبهه آزادسازی فلسطین به نشانه نپذیرفتن مذاکرات و اعتراض به کنار گذاشتن اصول ملی مردم فلسطین و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی این راهپیمایی را سازماندهی کرد.

از سوی دیگر کابینه رژیم صهیونیستی در جلسه صبح امروز خود سه تصمیم را در حمایت از مذاکرات سازش با طرف فلسطینی اتخاذ کرد.

 

کد مطلب 2105953

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