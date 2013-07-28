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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۱۶

قول ترکیه به كردهای سوریه / موضع آنکارا ناگهان تغییر کرد

قول ترکیه به كردهای سوریه / موضع آنکارا ناگهان تغییر کرد

رهبر کردهای سوریه بعد از دیدار از ترکیه مدعی شد که دولت ترکیه وعده داده است به کردهای سوریه کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "دیلی استار"، "صالح مسلم" رهبر کردهای سوریه بعد از دیدار با مقامات ترکیه خبر از کمک ترکیه به کردهای سوریه داد.

وی در مصاحبه با روزنامه ملیت چاپ ترکیه گفت: دولت ترکیه با تغییر موضع در قبال کردهای سوریه قول کمک های بشر دوستانه به کردها را داده است.

معاون حزب اتحادیه دموکراتیک کردستان سوریه گفت: می توانم بگویم که دولت ترکیه تغییر مواضع زیادی داشته و همین که اکنون من اینجا هستم بیانگر این تغییر است.

هفته گذشته پس از تسلط کردها بر مناطق کرد نشین سوریه در نزدیکی مرز ترکیه دولت اردوغان اعلام کرد هرگز ایجاد یک منطقه خودمختار کرد در نزدیکی مرزهایش را نخواهد پذیرفت.

در پی این تحولات حتی برخی از احزاب ملی گرای ترکیه خواستار مداخله نظامی ارتش ترکیه در شمال سوریه شدند.

کد مطلب 2105958

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