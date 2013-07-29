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۷ مرداد ۱۳۹۲، ۹:۴۴

رسانه ترکیه خبر داد

آنکارا با خودمختاری مشروط کردستان سوریه موافق است

آنکارا با خودمختاری مشروط کردستان سوریه موافق است

رسانه های ترکیه از موافقت مشروط آنکارا با خودمختاری کردستان سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان" چاپ ترکیه ، دولت ترکیه در تغییر موضعی آشکار با خودمختاری کردستان سوریه بطور مشروط موافقت کرده است.

بنا بر این گزارش دولت ترکیه از "صالح مسلم" رئیس حزب اتحادیه دموکراتیک کردستان سوریه که هفته گذشته به ترکیه سفر کرده بود خواسته است تا از قرار دادن ترکیه در عمل انجام شده خودداری کنند.

ترکیه در عین حال حق کردهای سوریه برای داشتن خودمختاری را به رسمیت می شناسد هر چند که این امر موجب ناراحتی شورای موسوم به شورای ملی سوریه خواهد شد.

صالح مسلم گفته است ، مقامات ترکیه به او وعده داده اند در صورتی که کردها با شورای موسوم به شورای ملی سوریه در این خصوص توافق کنند از خودمختاری کردستان سوریه حمایت کنند.

همچنین صالح مسلم از کمک های دولت ترکیه به کردهای سوریه خبر داده است.

این اقدام دولت ترکیه تغییر موضعی آشکار در سیاست های ترکیه در قبال کردهای سوریه می باشد بطوریکه در اوایل هفته گذشته بعد از کنترل کردها بر مناطق مرزی سوریه با ترکیه دولت ترکیه اعلام کرد خودمختاری این مناطق را تهدیدی برای امنیت خود می داند و آن را نخواهد پذیرفت.

همچنین در طول هفته گذشته برخی احزاب ملی گرای ترکیه خواستار حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه با مجوز پارلمان این کشور شده بودند.

کد مطلب 2106089

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