امید به کابینه تدبیر و امید/ توجه به استقلال رئیس جمهور در انتخاب وزرا

به گزارش خبرنگار مهر، نظام جمهوری اسلامی همواره با تکیه بر آرا و رأی مردم شکل گرفته و شعار تابناک استقلال، آزادی وجمهوری اسلامی هر روز زنده تر از قبل در باور ملت بزرگ ایران نفس تازه می کند.

باید بپذیریم که جمهوریت و اسلامیت جان نظام است و ما با شرکت در هر انتخابات، بودنمان را معنا می بخشیم، درد زمانی است که این مردمِ هر درد را تاب آورده و در عرصه دفاع از نظام خوش درخشیده، با چشم های خود می بینند برخی ناراستان بیگانه با مردم که تنها هنرشان بدنام ساختن همین مردم است و از"رحماء بینهم" در باورشان خبری نیست، در آستانه تشکیل دولت یازدهم هر روز به بهانه ای رئیس جمهور منتخب را مورد هجمه قرار می دهند تا به خواسته های آنها در انتخاب وزرا تن دهد.

دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهور منتخب شاید این روزها یکی از مظلومترین افرادی است که در برابر بسیاری از زیاده خواهی ها و خط و نشان کشیدن های برخی افراد غیر مسئول و نشریات خاص، با مشی اعتدال گرایانه و با صبر و سکوت، در حال برنامه ریزی برای فردای کشور است؛ این حق طبیعی رئیس جمهور منتخب است که خود در چینش نیروهای کابینه نقش آفرین باشد، خود او افرادی را انتخاب کند که فردا در قبال عملکردشان پاسخگو باشد.

بی شک انتخاب چنین کابینه ای، کابینه ارزش گذاری به امید و آرزوی مردمی است که دکتر روحانی را به ریاست جمهوری برگزیده اند، این مردم خواستار عدم دخالت برخی افراد غیر مسئول در انتخاب وزرا هستند و اجازه نخواهند داد تا عده ای با ادعای سهم خواهی از طریق تحدید و تهدید های پیاپی خود به اثرگذاری بر انتخاب روحانی در ترکیب کابینه بپردازند.

مردم به کابینه روحانی سخت امید بسته اند، حضور کابینه توانمند روحانی را در حد توان، گره گشای مشکلاتشان می دانند، بر این باورند که این کابینه با بهره گیری از نظرات خردمندانه بزرگان نظام می تواند بسیاری از تهدیدهای داخلی و خارجی را به فرصت تبدیل کند، می تواند کشور را از سخت ترین گردنه ها با درایت و تدبیر عبور دهد.

دکتر روحانی باید بدون اثرپذیری از افراد زیاده خواه، خود ابتکار عمل را به دست بگیرد و با نه گفتن به این افراد که فاقد پایگاه و جایگاه مطلوب در بین مردم هستند، کابینه ای همسو با اهداف و برنامه های خود، وفادار به نظام و انقلاب و صادق با مردم را برگزیند و نباید نگران رأی اعتماد مجلس باشد چرا که مجلس برخاسته از اراده مردم بر مدار عقلانیت گام بر می دارد و طبق میل برخی افراد که از کلام شان یاس و دلمردگی می بارد حرکت نمی کند.

حمايت مجلس از گفتمان تدبیر و امید

نماینده مردم اسفراین در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به فضای مناسب برای تعامل مجلس با دولت رئیس جمهور منتخب مي گويد: مجلس از گفتمان تدبیر و امید که نیاز امروز جامعه است، حمایت می‌کند.

هادی قوامی اظهار مي كند: ما نمایندگان تلاش خواهیم کرد که گفتمان تدبیر و امید در جامعه تحقق یابد.

وی، عیار حسن روحانی را اعتدال مي داند و مي افزايد: ایشان به این موضوع باور داشته و برای پیاده کردن آن تلاش خواهند کرد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اراده مجلس شورای اسلامی حمایت از برنامه‌های رئیس جمهور منتخب است، تصريح مي كند: امیدواریم با ریل‌گذاری مناسبی که دولت خواهد داشت، بر مشکلاتی چون گرانی و بیکاری غلبه و فضای خوبی ایجاد شود.

وی همچنین اظهار امیدواری مي كند تا در عرصه بین‌الملل با تدابیر دولت یازدهم تحولات خوبی به نفع نظام اسلامی رقم بخورد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، حضور مردم در انتخابات 24 خرداد را به عنوان سوخت ماشین دولت یاد مي كند و مي گويد: باید مردم ثمره تدبیر را ببینند و فضای لازم در جامعه ایجاد شود.

وی، مردم را پهلوان عرصه انتخابات ذكر مي كند و مي افزايد: این نخستین تجربه تجمیع انتخابات بوده که به شایستگی با حضور پرشور مردم برگزار شد.

قوامی با اشاره به اینکه دشمنان با اعمال تحریم‌ها از سال گذشته درصدد بوده تا کام مردم را تلخ و به نظام فشار بیاورند، مي گويد: حضور مردم در این انتخابات این معادلات را بر هم زده و مردم در نهایت به گفتمان اعتدال و تدبیر که برگرفته از آموزه‌های دینی است، رأی دادند.

دولت منتخب مراقب نان به نرخ روز خورها باشد

منتخب مردم بجنورد در چهار دوره شورای اسلامی بجنورد در اين زمينه مي گويد: دولت منتخب باید مراقب افراد نان به نرخ روز خور باشد.

جمشید گریوانی با تاکید بر اینکه مردم مطالبات زیادی را از دولت یازدهم دارند،‌ مي افزايد: به همین خاطر باید از نیروهای کاردان، متعهد و متخصص در بدنه دولت برای پیش بردن برنامه‌ها استفاده شود.

وی مي گويد: دولت لازم است در حوزه اقتصادی افرادی را انتخاب کرده که کشور را با نفتی بشکه‌ای 10 دلار با کمترین مشکل اداره کردند.

گریوانی اظهار مي كند: همچنین باید استفاده از نیروهای توانمند در استان‌هایی چون خراسان شمالی که نیازمند رشد و ارتقا در ابعاد مختلف بوده در دستور کار دولت منتخب قرار بگیرد.

منتخب مردم بجنورد در چهار دوره شورای اسلامی با انتقاد از تغییر مکرر استانداران اين استان طی سنوات گذشته تصریح مي كند: باید دولت جدید استاندار جدید خراسان‌شمالی را برای یک دوره چهار ساله انتخاب کند.

به گفته وی طی دیدار اخیر مسئولان ستاد انتخاباتی استان با حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب دولت یازدهم هم به این موضوع تأکید داشته تا در گرو ثبات مدیریتی، خراسان شمالی رنگ توسعه به خود ببیند.

وی تصریح مي كند: تنها طی 9 سال پس از تاسیس خراسان شمالی این استان شش استاندار به خود دیده که این امر این استان را به رکورددار تغییر استانداران تبدیل کرده است.

منتخب مردم بجنورد در چهار دوره شورای اسلامی از این تغییرات مکرر به عنوان یک آفت برای توسعه استان یاد مي كند و مي گويد: امیدواریم طی مذاکراتی که با رئیس جمهور منتخب و برخی از مسئولان ستاد ایشان در این زمینه انجام شده، خراسان شمالی در این دوره به جایگاه واقعی خود برسد.

نمايش راي مردم در كابينه روحاني

کابینه روحانی نشانگر این است که چه قدر به رأی مردم تن می دهیم، نشانگر میزان پای بندی ما به آراء مردم است و ضرورت دارد رسانه ها با تبیین ضرورت استقلال رأی روحانی در انتخاب همکارانش، ضمن مشورت دهی به این منتخب مردم و نقش آفرینی به منظور ایجاد روحیه امید و وحدت در بین مردم، به دور از جنجال های رسانه ای به یاری روحانی بشتابند تا این منتخب مظلوم مردم حداقل خود بتواند همکاران خود را انتخاب کند.

آنان که با غوغا سالاری به دنبال تحمیل نیروهای خود در کابینه روحانی هستند باید خوب بدانند که مردمِ رأی داده به مشی روحانی، نمی پذیرند رئیس جمهور پایبند به آرمان بلند مردم باوری با این امر و نهی های رایج، چشم بر این همه رنگین کمان امید پدیدار شده در آسمان دل مردم ببندد.

روحانی خوب می داند این همه شور و نشاط سیاسی ایجاد شده در کشور را چگونه مدیریت کند تا همه دست در دست هم برای سربلندی دین و دیار با یکدیگر همراه شوند و پرچمی از غیرت و عزت بر بام سرای این کهن بوم و بر به اهتزاز درآورند.

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گزارش از: اسماعیل حسین پور