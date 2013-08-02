روز قدس نماد اتحاد و انسجام امت اسلامی/ مردم 80 کشور دنیا همزمان راهپیمایی می کنند

سید محمد حسینی در صف راهپیمایان مراسم باشکوه روز قدس در گفتگو با مهر در زاهدان اظهار داشت: حضور مردم ایران در راهپیمایی روز قدس با چنین صفوف بهم پیوسته و متحد نشانه حمایت قاطع مردم ایران از ملت مسلمان فلسطین و یادآور این نکته است که آرمان فلسطین به هیچ وجه فراموش نخواهد شد.

وی با بیان اینکه ملت همیشه بیدار و در صحنه ایران همواره حمایت از مردم فلسطین را دراولویت های خود قرار داده اند ادامه داد: روز قدس به نماد و مظهر همبستگی امت اسلامی تبدیل شده وخوشبختانه حمایت های تاثیر گذار ملت ایران موجب شده تا در 80 کشور دیگر دنیا شاهد برپایی راهپیمایی روز قدس باشیم.

حسینی گفت: در حال حاضر با پیگیرهای جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری اسلامی شاهد تببین سیاست های حمایتی هر چه بیشتر از فلسطینیان هستیم و هر روز بر همبستگی مردم مسلمان و کشور های اسلامی در راستای حمایت از آرمان های مردم مظلوم فلسطین افزوده می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه قدرت رژیم صهیونیستی در قبال اتحاد و همبستگی مسلمانان رو به افول است اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بهم پیوستن صفوف متحد مسلمانان در سراسر جهان به یکدیگر ما شاهد عقب نشینی این رژیم فاسق هستیم.

وی جنگ 33 روزه با لبنان و جنگ 22 روزه غزه و همچنین شکست های متعدد رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان و در قبال مسلمانان را از جمله نمونه های بارز خواری این رژیم در قبال اتحاد و انسجام امت اسلامی عنوان کرد.

وی اظهار داشت: حضور ملت مسلمان ایران و سایر کشور ها در حمایت از آرمان های فلسطینیان علاوه بر ایجاد دلگرمی در آنها و ادامه مبارزات موجب ایجاد یاس و ناکامی در دل دشمنان اسلام و رژیم صهیونیستی شده است.