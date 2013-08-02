روز قدس تدبیر امام خمینی (ره) در مسیر آزادی ملت فلسطین است

مرتضی انصاری فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نامگذاری مسلمین جهان را متوجه قبله اول مسلمانان که در اشغال رژیم غاصب صهیونیستی بود،کرد.

وی با بیان اینکه روز قدس، روز اعلام جهانی حمایت از قیام مردم فلسطین است، اظهار کرد: به فرموده امام خمینی (ره) «روز قدس روز اسلام و روزجدایی حق از باطل است» واین رهنمون هدایتگر مسلمین در همدلی و یکپارچگی است.

انصاری فر با بیان اینکه دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه در بین مسلمین هستند، تصریح کرد: مطرح کردن مسائلی چون اختلاف های شیعه و سنی و دامن زدن به آن ها حربه دشمنان در تزلزل یکپارچگی مسلمین است که البته در بیشتر موارد با شکست مواجه شده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اراک ادامه داد: مسلمانان فلسطین را قلب تپنده جهان اسلام می دانند و بیت المقدس بخشی از هویتشان است.

وی با بیان اینکه دشمنان اسلام و در راس آن اسرائیل و آمریکا از نامگذاری روز قدس خشمگین هستند، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی سعی دارد مسئله سازش را از طریق حکومت های کشورهای اسلامی وابسته پیگیری کنند تا از فشار فزاینده ملت های مسلمان رهایی یابد.

انصاری فر بیان کرد: دشمنان بیشتر به دنبال مذاکراتی هستند که نفع خودشان را همراه دارند، مذاکرات سازش اگر سال ها نیز ادامه پیدا کند نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

وی افزود: ولی مسلمانان و آزادیخواهان جهان معتقدند که فلسطین باید آزاد شود، یعنی کشور مستقل فلسطین در یک انتخاب آزاد نوع حکومت خود را تعیین کند.

انصاری فر راه پیروزی ملت فلسطین را مقاومت دانست و تصریح کرد: زمان دیگر گذشته است و ملت فلسطین بیدارتر و آگاه تر از قبل مبارزه می کنند و در جنگ 23 روزه غزه نشان دادند که توان مقابله با استکبار را دارند.

رئیس بنیاد شهید اراک با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی نقطه عطفی برای مبارزات آزادیخواهانه در جهان بوده، اظهار کرد: ایران اسلامی بعنوان حامی مظلومان جهان شناخته شده است.

وی ادامه داد: اسرائیل و حامیان آمریکایی اش سعی دارند با مطرح کردم مسائل هسته ای ایران و اتهام ساخت سلاح های هسته ای، و با به راه انداختن جنگ روانی، اذهان عمومی مردم جهان را به ایران حساس کنند تا وحشی گری های خود در فلسطین و سایر نقاط دنیا را کمرنگ کنند.

انصاری فر با بیان اینکه راهپیمایی روز قدس امسال ازاهمیت ویژه ای نسبت به سال های گذشته برخوردار است، اظهار کرد: از سرگیری مذاکرات سازش میان گروهی از فلسطینیان با رژیم صهیونیسیتی، دخالت های آمریکا در امور کشورهای منطقه از جمله سوریه و قرار دادن نام شاخه نظامی حزب الله (سپر مقاومتی فلسطین) در فهرست گروه های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا، روز قدس امسال را با اهمیت تر کرده است.

وی راهپیمایی روز قدس را نشانه اقتدار مسلمین و ناتوانی اسرائیل دانست و گفت: امیدواریم ملت شهیدپرور ایران خصوصا خانواده های ایثارگر و شهدا با حضور خود حماسه سیاسی دیگری را رقم بزنند.