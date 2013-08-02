به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین دقایقی پیش تصاویری مستقیم از راهپیمایی مردم ایران در روز جهانی قدس را مخابره کرد.

خبرنگار این شبکه در هنگام پخش این تصاویر اعلام کرد: مردم ایران امروز به طور گسترده در تظاهرات بزرگداشت روز جهانی قدس مشارکت کردند.

- مردم بحرین امروز در پاسخ به درخواست جنبش 14 فوریه در مناطق مختلف منامه راهپیمایی روز قدس را به صورت گسترده برگزار کردند. این راهپیمایی ها در سایه تدابیر شدید امنیتی رژیم بحرین برگزار می شود.

- خبرگزاری مصری الشرق الاوسط از حضور پرشور مردم استانهای مختلف عراق به ویژه در پایتخت این کشور در تظاهرات روز جهانی قدس خبر داد. مردم عراق در این تظاهرات شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی سر داده و خواستار بیرون راندن اشغالگران از فلسطین شدند.

- مردم لبنان نیز امروز در شهرهای بیروت و صور و برخی مناطق دیگر در مراسم روز جهانی قدرس مشارکت کردند.ساکنان اردوگاههای آوارگان فلسطینی در لبنان نیز امروز در پاسخ به ندای "امام خمینی" (ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به خیابانها سرازیر شدند.

- به گزارش پایگاه العدن الغد مردم یمن نیز امروز به ویژه در استانهای جنوب این کشور در تظاهرات روز جهانی قدس شرکت خواهند کرد. جریان الحراک الجنوبی یمن با صدور بیانیه ای از مردم خواست در این روز مشارکت گسترده ای در تظاهرات داشته باشند.

- "جهاد الحرازین" عضو جنبش فتح در قاهره اعلام کرد: اعضای این جنبش و فلسطینیان مقیم مصر عصر جمعه در تظاهرات بزرگداشت روز جهانی قدس شرکت می کنند. وی از برگزاری این تظاهرات در خیابانهای مرکز قاهره خبر داد و افزود: البته بسیاری از جوانان و فعالان مصری نیز در این تظاهرات مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: نامگذاری آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز قدس یک تفکر نوین برای اثبات مطالبات مسلمانان جهان درباره قدس شریف است.