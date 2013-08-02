مراسم بزرگداشت روز قدس در مسجد اموی دمشق/ خشم تظاهرکنندگان در مرز با فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، از ساعتی پیش مراسم بزرگداشت روز جهانی قدس در مسجد اموی دمشق آغاز شده است.

در این مراسم شخصیتهای مختلف فلسطینی و سوری حضور دارند. "احمد جبریل" رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین در ابتدای این مراسم در سخنرانی خود تاکید کرد: مسیر بازگشت آوارگان فلسطینی از ایران، سوریه و لبنان می گذرد.

وی به تشکیلات خودگردان فلسطین توصیه کرد به جای مذاکره با رژیم صهیونیستی گزینه مقاومت را در دستور کار قرار دهد.

احمد جبریل همچنین با اشاره به سیاستهای اشتباه برخی گروههای فلسطینی در قبال بحران سوریه، تاکید کرد: برخی جریانهای پلهای گذشته را خراب کردند و ما منتظر تحرکات جدید آنها و جبران اشتباهات هستیم.

- مردم لبنان و آوارگان فلسطینی امروز در مناطق مختلف این کشور دست به تظاهرات گسترده زدند. تظاهرات کنندگان خشمگین در نقاط مرزی لبنانی با رژیم صهیونیستی پرچم این رژیم را به آتش کشیدند.

- تظاهرات گسترده مردم عراق در استانهای مختلف از ساعاتی پیش آغاز شده است.

- مردم و فعالان فلسطینی ومصر ی به ویژه در منطقه عبدالمنعم ریاض قاهره تا ساعتی دیگر راهپیمایی روز جهانی قدس را آغاز می کنند.