حماسه آفرینی طالقانی ها در راهپیمایی روز قدس/ اتحاد و هبستگی به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، طالقان دیار مردمان ساده زیست و بلند همت، امروز بار دیگر صحنه حماسه سازی شد.



مردمان سخت کوش این دیار که همواره و در برهه های مختلف تاریخ، نامی خوش از خود به یادگار گذاشته اند، امروز با حضور حماسی در راهپیمایی روز قدس، افتخاری دیگر در کتاب افتخارآفرینی هایشان به ثبت رساندند.



خیابانهای شهر و روستاهای کهن دیار فرهنگ و مذهب مملو از حضوری پرشور و حماسی در حمایت از بیداری اسلامی و ستم دیدگان مظلوم فلسطین بود که بی رحمانه و به دور از گونه قواعد بشردوستانه، مورد ظلم و ستم رژیم غاصب اسرائیل قرار گرفته اند.



حمایت از فلسطین و اعلام برائت از رژیم اشغالگر قدس تنها سمبلی از گرایش بشر به آزادی و آزادیخواهی است که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی هوشمندانه اعلام کرد و امروز همه آزادیخواهان جهان در حمایت از عدالت فریاد می زنند و به پا می خیزند.

مردم طالقان امروز با اجتماع در ميدان معلم (شهرك) این شهر با طنین فریادهای خود به سمت مصلای شهر حرکت کردند تا در حریم قدسی این مکان، نماز سیاسی و عبادی جمعه را به جا آوردند و در صفوف منظم و به هم پیوسته نماز، تصویری دیگر از وحدت را قاب کنند.



امام جمعه شهرستان طالقان در جمع خبرنگاران درباره حضور مردم در راهپیمایی امروز اظهار داشت: روز قدس روز ایستادگی ملتهای آزاده در مقابل استکبار و نماد وحدت و یکپارچگی میان امت اسلامی است.

حجت الاسلام حسینی ضمن قدردانی از حضور چشمگیر مردم گفت: مردم مومن و خداجوی شهرستان طالقان بار دیگر این شهرستان را روسپید کردند و با نمایش وحدت خود، از رژیم اشغالگر قدس اعلام برائت کردند.



وی این حضور را حماسی، گسترده و همیشگی و پاسخی قاطعانه به استکبار جهانی و به ویژه رژیم اشغالگر قدس شریف خواند و تصریح کرد: مردم نشان دادند که آرمانهای آزادی قدس شریف و فلسطین عزیز را هرگز فراموش نخواهند کرد و انشاء الله به زودی شاهد فروپاشی رژیم غاصب و طلوع صبح آزادی در قبله نخست مسلمانان باشیم.



حجت الاسلام حسینی در پایان تاکید کرد: روز قدس یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است که تا آزادی قدس شریف از دست مستکبرین ادامه خواهد داشت.