دولت جديد به فتنه گران ميدان ندهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم يعقوبي در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته مركز خراسان شمالي كه در محل مصلي امام خميني(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به حضور پرشور مردم خراسان شمالي در راهپيمايي روز جهاني قدس، ضمن قدرداني از اين حضور مردم، افزود: روز قدس تنها مسئله اي سياسي نيست بلكه اين روز ريشه در آيات قرآن و احاديث ديني دارد.

وي با قرائت آيه كريمه"لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود" از سوره مائده، اظهار داشت: بر اساس اين آيه خداوند سرسخت ترين مردم نسبت به اهل ايمان را، يهود و مشركان دانسته است، چرا كه اين قوم از همان ابتدا با اسلام سر ستيز داشت و هيچ گاه هم از اين عداوت و دشمني خود دست برنداشت.

حجت الاسلام يعقوبي همچنين با قرائت آيه"لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما" از سوره نساء، تصريح كرد: مطابق اين آيه خداوند بلند كردن صدا به بدگويي و گفتار زشت را دوست ندارد مگر از كسي كه به او ظلم شده باشد و امروز نيز در روز قدس فريادهاي ملت مسلمان ايران و ديگر كشورهاي جهان در واقع نداي مظلوميتي است كه مورد قبول باري تعالي نيز واقع مي شود.

خطيب نماز جمعه بجنورد در ادامه اظهار داشت: امروز كشورهاي غربي و سلطه گر براي اينكه صداي مظلوميت ملت فلسطين در روز قدس بلند نشود مجموعه اقداماتي در جهت ناامن كردن كشورهاي اسلامي انجام داده اند كه از آن جمله مي توان به بمب گذاري هاي اخير در كشورهاي اسلامي اشاره كرد.

وي همچنين مطرح كردن بحث صلح و سازش در فلسطين را نيز در همين راستا دانست و گفت: در حالي كه به روز قدس سال جاري نزديك مي شديم، آمريكا با سازش كاران فلسطين جلسه سري مي گذاشت و سعي مي كرد با اين افراد كه در راس آنها محمود عباس قرار دارد، نسخه سازش بنويسد.

قائم مقام نماينده ولي فقيه در خراسان شمالي تاكيد كرد: ملت بيدار فلسطين سازش با اسراييل را قبول نخواهد كرد و با سلاح مقاومت، سازش با اين رژيم غاصب را كنار خواهد زد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اقدام اخير آمريكا و تصويب تحريم هاي جديد عليه ملت ايران، افزود: آمريكا با اين اقدام آن هم درست در روزهايي كه قرار است دولت جديدي در ايران به روي كار بيايد مي خواست ضرب شصتي به ايران نشان دهد غافل از اينكه با تغيير روساي جمهور در ايران، مردم اين كشور تغيير نمي كنند و آنها همواره در برابر خواسته هاي نابجاي آمريكا مقاومت خواهند كرد.

حجت الاسلام يعقوبي همچنين با اشاره به پايان كار دولت دهم و به روي كار آمدن دولت حسن روحاني در كشور، با قدرداني از زحمات هشت ساله محمود احمدي نژاد، وي را فردي سخت كوش و پرتلاش ذكر كرد.

وي به رييس جمهور منتخب ايران نيز تاكيد كرد كه در دولت جديد نبايد به آمريكا باج داده شود و نشان دادن چراغ سبز به اين كشور از جانب هيچ كسي پذيرفتني نيست.

رئيس شوراي فرهنگ عمومي خراسان شمالي با اشاره به انتخاب كابينه جديد توسط رييس جمهور منتخب گفت: حجت الاسلام روحاني نبايد به فتنه گران ميدان و مسئوليت دهد.

به گفته وي رهبر معظم انقلاب فرموده است كه فتنه گران در سال 88 نانجيبي كردند و بر اين اساس حجت الاسلام روحاني نيز نبايد فتنه گران نانجيب را در مسئوليت امور قرار دهد.

خطيب نماز جمعه بجنورد همچنين بر استفاده از نيروهاي كارآمد و بومي در خراسان شمالي نيز تاكيد كرد و افزود: بايد به مديران اين استان فرصت فعاليت داده شود نه آنكه تغييرات پياپي در مديريت ها صورت گيرد.

وي با تاكيد بر ثبات مديريتي در استان خراسان شمالي در دولت يازدهم با اشاره به اينكه در طول هشت سال گذشته اين استان هفت استاندار به خود ديده است، اين مسئله را سبب كند شدن روند توسعه در اين منطقه دانست و افزود: مردم خراسان شمالي از رئيس جمهور منتخب انتظار دارند كه اگر قرار است استاندار جديدي براي اين استان انتخاب كند، به وي حداقل چهار سال فرصت فعاليت در اين استان را بدهد.