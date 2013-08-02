تشييع پيكر آيت الله محقق در همدان/ مردم همدان مديون آيت الله محقق اند

به گزارش خبر نگار مهر، مرحوم شیخ محسن محقق صبح ديروز در سن94 سالگي به لقاء الله پيوسته بود.
وي خود هم فرزند شهید و هم پدر شهید به شمار میرفت، واز تحصیلکردگان حوزه علمیه نجف بوده و محضر آیات اعظام حکیم، خویی، شاهرودی، لاریجانی و... را درک کرده بود.
مرحوم محقق در طول سالهای عمر خود در حوزههای علمیه ایران و عراق به تدریس در زمنیه فقه و اصول و نیز فلسفه و کلام مشغول بود.
مردم همدان مديون آيت الله محقق اند
نماينده ولي فقيه وامام جمعه همدان در اين مراسم گفت: مردم همدان مديون آيت الله محقق اند.
آيت الله غياث الدين طه محمدي با اشاره به اينكه وي هشت دهه به فرهنگ ديني شهر همدان خدمت كرد، عنوان كرد: وي فعاليت گسترده اي در حوزه شهر همدان داشت.
گفتني است وي پدر جواد محقق شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان است.
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