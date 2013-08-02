  1. استانها
  2. همدان
۱۱ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۰۷

ظهر امروز صورت گرفت؛

تشييع پيكر آيت الله محقق در همدان/ مردم همدان مديون آيت الله محقق اند

تشييع پيكر آيت الله محقق در همدان/ مردم همدان مديون آيت الله محقق اند

همدان - خبرگزاري مه : پيكر آيت الله محسن محقق، عالم نستوه و مبارز سال هاي پيش از انقلاب شهر همدان، پس از برگزاري نماز ميت به پيكرش به امامت امام جمعه همدان بر دوش نماز گزارن شهر همدان تشييع شد.

به گزارش خبر نگار مهر، مرحوم شیخ محسن محقق صبح ديروز در سن94 سالگي به لقاء الله پيوسته بود.

 وي خود هم فرزند شهید و هم پدر شهید به شمار می‌رفت، واز تحصیل‌کردگان حوزه علمیه نجف بوده و محضر آیات اعظام حکیم، خویی، شاهرودی، لاریجانی و... را درک کرده بود.

مرحوم محقق در طول سال‌های عمر خود در حوزه‌های علمیه ایران و عراق به تدریس در زمنیه فقه و اصول و نیز فلسفه و کلام مشغول بود.

مردم همدان مديون آيت الله محقق اند

نماينده ولي فقيه وامام جمعه همدان در اين مراسم گفت: مردم همدان مديون آيت الله محقق اند.

آيت الله غياث الدين طه محمدي با اشاره به اينكه وي هشت دهه به فرهنگ ديني شهر همدان خدمت كرد، عنوان كرد: وي فعاليت گسترده اي در حوزه شهر همدان داشت.

گفتني است وي پدر جواد محقق شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان است.

کد مطلب 2108642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها