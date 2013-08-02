سمنانی ها برای دفاع از مظلومان به خیابان ها آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، به هر روی در روز جهانی قدس تمام امت اسلامی در هر جای این جهان مانند خون که در رگ ها جریان می یابد و در کالبد دنیای بی جان بشری جاری می شود و با جوشش و خروش خود حکام به خواب غفلت زده خود را نهیب می زنند و موجودیت و هویت خود را به رخ می کشند و می گویند که ما هم هستیم و خواسته ای داریم و آن هم آزادی قدس شریف از چنگال متجاوزان و غاصبان صهیونیستی است.

به فرموده رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روز جهانی قدس نام گرفت. روزی که همه مسلمان ها در آن روز برای اعتلای اسلام و برای حمایت از کشور مظلوم فلسطین به خیابان ها می ریزند و علیه اسرائیل غاصب و آمریکای جهان خوار و همه کشورها و دولت های ستمگر شعار می دهند، و حمایت خود را از مظلومان عالم بالاخص فلسطین به رخ جهانیان می کشند.

حمايت مردم در راهپيمايي روز قدس سبب از بين رفتن فتنه‌ها مي‌شود

معاون سياسي امنيتي استاندار سمنان در حاشیه راهپیمایی روز قدس با بیان اینکه مردم ايران اسلامي حضور در راهپيمايي روز قدس و آزادي فلسطين را براي خود نوعي وظيفه و تكليف مي‌دانند، اظهار داشت: مردم با حضور خود در راهپيمايي روز قدس نشان دادند كه در برابر كشور فلسطين احساس تكليف مي‌كنند.

عليرضا خلخالي با بیان اینکه وحدت و حضور ما در راهپيمايي روز قدس نشان مي‌دهد كه ما خودمان با اراده و عزمي قوي به صحنه آمده‌ايم تا مخالفت خود را عليه رژيم صهيونيستي به دنيا نشان دهيم، افزود: با وجود گرماي زيادي كه در مسير راهپيمايي وجود دارد ولي با اين حال مردم با شور و شوق شعار مي‌دهند و احساس هيچ‌گونه ناراحتي نمي‌كنند.

وی حمايت مردم از قدس و حضور در راهپيمايي روز قدس را سبب از بين رفتن فتنه‌ها ذکر کرد و افزود: سال گذشته با وجود حساسيتي كه در روز قدس وجود داشت، مردم نشان دادند كه هميشه پيرو ولايت و رهبر خود هستند.

همیشه باید از مظلوم دفاع کرد

رئیس شورای اطلاع رسانی استان سمنان ضمن بیان اینکه امسال نيز مردم با حضور خود در صحنه نشان دادند كه سال به سال حمايت بيشتري از قدس دارند گفت: از نظر اعتقادي باور ما اين است كه هميشه بايد از مظلوم دفاع كنيم و خوشبختانه مردم ما اين موضوع را به خوبي درك كرده‌اند.

خلخالي ضمن بیان اینکه فارغ از مسايل سياسي كمك به مظلومان عالم يكي از اهداف مهم انقلاب اسلامي و از مباحث اعتقادي ماست و خاطر نشان کرد: اگر اين مظلوم مسلمان باشد وظيفه ما دو چندان مي‌شود اما عده‌اي در داخل كشور در پي اهداف سياسي خاص خود و بر اين اساس با ايجاد فتنه به دنبال كمرنگ كردن مسئله فلسطين هستند.

روز قدس، روز اسلام و ارزش های انسانی است

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز گفت: مسلمانان با حضور ميليوني در راهپيمايي روز قدس صداي خود را به گوش جهانيان مي رسانند.

حجت الاسلام علی شکری با بیان اینکه روز قدس، روز اسلام و ارزش‌هاي انساني است، اظهار داشت: این روز، روز اتحاد و وحدت جهان اسلام و تجلي همدلي و فرياد رهايي فلسطين، از چنگال صهيونيست‌هاي غارتگر و روز مقابله مستضعفين با مستکبران است.

وی تصریح کرد: آخرين جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهاني قدس در شرايطي از راه مي رسد که مساله قدس و بيت المقدس به عنوان قبله گاه مسلمانان و مهمترين دغدغه جهان اسلام، همچنان نماد همبستگي و وحدت امت اسلامي در مقابله با رژيم غاصب صهيونيستي است.

شکری افزود: ابتکار هوشمندانه معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خميني(ره) در نامگذاري آخرين جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهاني قدس يک راهبرد بسيار مهم و سرنوشت‌ساز در مسير اتحاد امت مسلمان براي دفاع از آرمان هاي اسلامي بود.

روز جهانی قدس روز فریاد رهایی فلسطین از چنگال صهیونیست ها است

مدیر کل بهزیستی استان سمنان نیز گفت: روز جهانی قدس روز فریاد رهایی فلسطین از چنگال صهیونیست های غارتگر، روز مقابله مستضعفین با مستکبران است.

حجت الاسلام علی پهلوان با بیان اینکه روز قدس میراث گران بهای بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی و نشانی از عمق دور اندیشی و هوشمندی امام خمینی (ره) است که بیانگر اعتقاد و پایبندی اش به اندیشه وحدت و انسجام اسلامی مقابل زورگویان عرصه جهانی است افزود: قدس محور هویت و اتحاد همان امتی است که مستضعفان زمین را وارثان واقعی می داند و برای زورمداری و بی عدالتی عمری کوتاه قائل و ایمان دارد که نصرت و پیروزی از آن صالحان و هدایت یافتگان خواهد بود.

وی با تاکید براینکه فلسطین یک جغرافیا نیست، بلکه ندای مظلومیت یک ملت است گفت: روز جهانی قدس فریاد آزادی سرزمین های اشغالی فلسطین و قدس شریف است که به ابتکار امام راحل و رهنمودهای راهبردی و راهگشای رهبر معظم انقلاب به نماد بزرگ اعلام انزجار و خشم مسلمانان جهان از نظام ظالمانه کفر و استکبار جهانی بدل شده است.

روز قدس روزی برای به صحنه کشاندن همه ظرفیت جهان اسلام در برابر نظام خون ‌آشام صهیونیسم

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: حضرت امام خمینی (ره) با شناخت درست و درک صحیح و دور اندیشی زکاوتمندانه "روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان" را به روز به صحنه کشاندن همه ظرفیت جهان اسلام و اراده‌های پولادین ملت‌های آزاده در برابر حمله‌ها و یورش‌های و حشیانه نظام خون ‌آشام صهیونیسم بین‌الملل به قبله‌گاه اول مسلمین و پاره تن جهان اسلام تبدیل کرد.

پهلوان اظهار داشت: با اراده و عزمي كه مردم در اين روز در راهپيمايي روز قدس به نمايش گذاشتند، به ديگر كشورهاي مسلمان به ويژه كشورهاي همسايه فلسطين نشان دادند كه نبايد در برابر ظلم و ظالم سكوت كرد.

مشت های گره کرده مردم انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی را اعلام می کند

مسئول سازمان بسیج کارمندان استان سمنان افزود: در روز بزرگ قدس، قدرت خداوند درگام های استوار مردان و زنان مسلمان و دریای مواج و خروشان مسلمانان روزه دار دیده می شود.

محمد نوروزیان با بیان اینکه امروز نه تنها فلسطین که جهان اسلام برای پیدا کردن جایگاه گمشده اش، چاره ای جز پیدا کردن خود و بازگشت به خویش ندارد اظهار داشت: قرآن عظیم و منویات مقدس رسول گرامی اسلام منشور حرکت سرشار از بیداری جهان اسلام است.

وی با اشاره به این مطلب که با حضورمان در راهپيمايي روز قدس به دنيا نشان داديم كه از كشور فلسطين و مردم بي‌دفاع و مظلوم اين كشور دفاع مي‌كنيم، افزود: روز قدس روزي جهاني است و از زماني كه در روز قدس راهپيمايي برگزار مي‌شود، كشور ايران نشان داده است كه از فلسطين حمايت‌هاي معنوي زيادي مي‌كند.

نوروزیان با بیان اینکه راهپیمایی روز جهانی قدس محکومیت حمایت سلطه گران و قدرت های شیطانی از رژیم اشغالگر صهیونیستی است خاطرنشان کرد: برجسته سازی رویکرد امام راحل در طراحی روز جهانی قدس یکی از راهبردهای کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

مردم در برابر جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل احساس تکلیف می کنند

سرپرست سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان نیز گفت: مردم در برابر جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل احساس تکلیف می کنند و برای حمایت از مردم مسلمان و مظلوم فلسطین با تمام قوا، در راهپیمایی روز جهانی قدس، به خیابان ها آمده و با مشت های گره کرده خود، انزجار خود را از این رژیم جعلی اعلام کردند.

سرهنگ علی عشق با اشاره به سخن امام راحل مبنی بر "روز قدس، روز اسلام است" افزود: امروز مردم با حضور خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، پشتیبانی و حمایت خود را از مردم مسلمان فلسطین به منصه ظهور رسانند و اعلام کردند در مبارزه با اسرائیل همه مسلمانان جهان را در پشت سر خود دارند.

وی افزود: صهيونيست غاصب بايد بداند كه امت اسلامي و بويژه مردم شريف و انقلابي ايران همواره از حقوق و حق ملت فلسطين حمايت كرده و اسرائيل غاصب را محكوم مي‌كند.

سرپرست سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان ضمن بیان اینکه روز قدس، روز مقابله مستضعفین با مستکبران، روز جدا شدن منافقان از متعهدان، روز اعلام وجود ملت‌های مستضعف در برابر مستکبرین است، خاطرنشان کرد: شرکت فعالانه مسلمانان در راهپیمایی روز جهانى قدس سبب قدرت و قوت مبارزان فلسطین شد.

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گزارش از اعظم سالار