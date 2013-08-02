بار دیگر مسلمانان در حمایت از مردم فلسطین به میدان آمدند/ تاکید بر تقویت نهضت مقابله با اسرائیل

به گزارش خبرنگار مهر: قدس، قبله نخستین و حرم دوم مسلمانان جهان، وطن میلیون‏ها آواره فلسطینی است که استکبار جهانی آن سرزمین را از دست ساکنانش خارج ساخت و تحت سلطه نیروهای اشغالگر اسرائیلی قرار داد.

از همان نخستین سال‏های اشغال پاره تن اسلام،با مقاومت فلسطینیان و اعتراض مسلمانان و دیگر انسان‏های آزاده جهان، نهضت مقابله با اسرائیل و حمایت از فلسطین مظلوم شکل گرفت، با پیروزی انقلاب اسلامی، ملت مسلمان ایران به ویژه پس از صدور پیام تاریخی امام امت در سال 1358 مبنی بر نام‏گذاری آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز جهانی قدس، مسئله آزادسازی فلسطین از چنگال غاصبان قدس را سرلوحه آرمان‏های خویش قرار داد. از این رو، همه ساله، روز قدس را به روز فریاد کشیدن بر سر ستمکاران تاریخ و به لرزه درآوردن پایه‏ های سست رژیم اسرائیل تبدیل کرده است.

شرکت در راهپیمایی روز قدس پیروی از امام و رهبری است

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در حاشیه راهپیمایی روز قدس با بیان اینکه شرکت در این راهپیمایی پیروی از امام و رهبری است، افزود: ملت ایران ولایت مدار هستند.

آیت الله سید محمد شاهچراغی اضافه کرد: حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس خواست امام(ره) و رهبری است.

وی با تاکید بر اینکه روز جهانی قدس یادگار امام خمینی (ره) است، اظهار داشت: بیش از 40 کشور در این روز راهپیمایی برگزار می کنند که جلودار آنها جمهوری اسلامی ایران است.

روز جهاني قدس امسال از حساسيت بيشتري برخوردار است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روایتی درباره استجابت دعا در ماه مبارک رمضان، ابراز داشت: بنابر این شعارهای خود را قرص و محکم بگویید، ان شاء الله مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا به اجابت می رسد.

آیت الله شاهچراغی حضور حداکثری مردم در راهپیمایی روز قدس را بسیار مهم خواند و گفت: مردم سمنان همواره حضور خوبی در صحنه های سیاسی و انقلابی داشته اند.

وی با بیان اینکه روز جهاني قدس امسال از حساسيت بيشتر و دوچندانی برخوردار است، افزود: مردم براي حمايت از مسلمانان جهان به ويژه مظلومان فلسطين همه جانبه در اين راهپيمايي شرکت کردند.

شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس حماسه سیاسی دوم ملت ایران است

امام جمعه سمنان با اشاره به شكل گيري بيداري اسلامي در منطقه و مقابله آمريكا و استكبار جهاني با بيداري اسلامي تصريح كرد: به فرموده پيامبر اكرم (ص) نبايد در برابر دشمن ساكت باشيم.

آیت الله شاهچراغی با بیان اینکه شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس حماسه سیاسی دوم ملت ایران است اظهار داشت: شرکت در این راهپیمایی مکمل عبادت و روزه داری در ماه مبارک رمضان است.

وی افزود: راهپیمایی روز جهانی قدس صحنه ای انقلابی برای عقب راندن دشمن است.

قدس پاره تن اسلام است

استاندار سمنان نیز در این گفتگو افزود: آخرين جمعه از ماه عبادت و خودسازي، ماه مبارك رمضان، روز جهاني قدس است و در اين روز ملتهاي مسلمان و آزاده جهان حمايت خود را از آرمان هاي ملت فلسطين و آزادي قدس شريف از چنگال رژيم غاصب صهيونيستي اعلام خواهند كرد.

عباس رهی اضافه کرد: امسال در شرايطي به روز جهاني قدس مي رسيم كه توطئه ها و ترفندهاي دشمنان به سركردگي استكبار جهاني و صهيونيسم بين المللي بر عليه انقلاب اسلامي ابعاد خصمانه تري گرفته و بدخواهان اين ملت با انواع تهمت ها، تحريم ها و تهديدات گوناگون بدنبال ضربه زدن به نظام مقدس جمهوري اسلامي هستند.

وی تصریح کرد: ملت بزرگ و آگاه ايران اسلامي بارها نشان داده اند كه با انسجام ، وحدت و تبعيت از ولايت فقيه و حمايت از خدمتگزاران خود با تمام وجود و هستي از عزت، شرف، عظمت و دستاوردهاي عظيم انقلاب اسلامي دفاع مي كنند و ذره اي از اصول وارزشهاي والا و خون شهيدان گرانقدر عقب نشيني نخواهند كرد.

روز قدس برجسته ترين يادگار حضرت امام خميني (ره)

استاندار سمنان گفت: ملت مسلمان و روزه دار ايران اسلامي با حضور پرشور خود در راهپيمايي روز جهاني قدس اين روز را كه از برجسته ترين يادگارهاي بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) مي باشد گرامي و زنده نگه مي دارند.

رهی افزود: مردم استان سمنان به همراه ساير هموطنان در راهپيمايي روز جهاني قدس حضوري وسيع و آگاهانه و مسئولانه داشتند.

وی با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص نقش اثر گذار حضور مردم در راهپيمايي روز قدس گفت: مردم در لبيك به مقام معظم رهبري و براي نجات قدس عزيز و تحقق آرمان امام راحل با جان و دل در راهپيمايي اين روز شركت کردند.

حماسه روز قدس يادآور فرياد رعدآساي امام راحل (ره) است

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان نیز گفت: حماسه‌ روز قدس يادآور فرياد رعدآساي امام راحل (ره) است که همچون صاعقه بر سر سفاکان صهيونيست فرود آمده و پژواک آن در جهان به ويژه درکشورهاي اسلامي طنين افکن شد و مسير مبارزه‌ بي‌امان مردم فلسطين را شتابنده و توفنده ساخت.

ایرج کارخائی تصریح کرد: روز قدس، روز رژه سپاهيان اسلام در برابر چشمان حيرت زدهي مستکبران جهان، روز نمايش اتحاد و همبستگي جهان اسلام در مقابل نمادهاي کفر و استکبار دوران معاصر و روز برائت از استکبار و اعلام نفرت عمومي ملل مسلمان و همه آزادگان جهان از رژيم تروريست و اشغالگر قدس و حامي آن شيطان بزرگ آمريکاي جنايتکار است که در توحش و درنده خويي روي هيتلرها و چنگيزها را سفيد کرده اند.

وی اظهار داشت: قدس محور هويت و اتحاد همان امتي است كه مستضعفان زمين را وارثان واقعي مي‌داند و براي زورمداري و بي‌عدالتي عمري كوتاه قائل و ايمان دارد كه نصرت و پيروزي از آن صالحان و هدايت يافتگان خواهد بود.

وی در خاتمه ضمن بیان اینکه صهيونيست غاصب بايد بداند كه امت اسلامي و بويژه مردم شريف و انقلابي ايران همواره از حقوق به حق ملت فلسطين حمايت كرده و اسرائيل غاصب را محكوم مي‌كند، خاطر نشان کرد: امروز جهان اسلام پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در ايران بيش از هر زمان ديگري هوشيار و بيدار شده‌اند و با قدرت با استكبار و صهيونيست مبارزه مي‌كنند.

روز قدس روز بیداری مسلمین و روز احیای اسلام

مسئول اتحادیه انجمن های دانش آموزان استان سمنان نیز گفت: سی و سه سال قبل، و در حالی که هنوز شش ماه از تولد انقلاب اسلامی نگذشته بود و ایران اسلامی در مقابله با توطئه‌های رنگارنگ استکبار روزهای سختی را پشت سر می‌گذاشت، این ندای ملکوتی امام دور اندیش و حکیم امت بود که در 16 مرداد ماه 1358، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را برای همیشه روز جهانی قدس اعلام کرد، حضرت روح الله روز قدس را روز بیداری مسلمین و روز احیای اسلام دانست.

سید محمد مهدی سیادتی با تاکید بر اینکه امام خمینی (ره) با اعلام روز جهانی قدس، مسئله فلسطین را فراتر از جنگ بر سر آب و خاک دانست و آن را در گستر‌ه‌ای وسیعتر از کشور فلسطین و جهان عرب مطرح کرد اظهار داشت: از آن روز تاکنون، مظلومیت و اشغال فلسطین رنگ و بوی جهانی به خود گرفت و فلسطین به خط مقدم مقاومت اسلام در مقابل استکبار تبدیل شد.

وی تصریح کرد: ملت مسلمان و حماسه ساز ایران اسلامی، به ویژه نسل شگفتی ساز سوم و چهارم که سربازان و سرداران آخرین نبرد اسلام و کفر هستند، این بار و پس از آفرینش حماسه بزرگ سیاسی ملی، در روز جمعه 11 مرداد ماه 92 در خیابانها، شهرها و روستاهای میهن اسلامی و میعادگاه‌های نماز جمعه حماسه بزرگ سیاسی بین المللی را رقم زدند، و برای بار دیگر همراه با همه ملت‌های آزادیخواه جهان اعلام خواهند کردکه همه توطئه‌ها و تلاش‌های استکبار و مزدوران آنان در انحراف افکار عمومی جهان اسلام از موضوع اصلی فلسطین ثمری نداشته و آزادی فلسطین و قبله اول مسلمانان و محو و نابودی صهیونیسم جهانی، همچنان موضوع اول جهان اسلام و محور وحدت آنان بوده و هست.

راهپيمايي روز جهاني قدس در استان سمنان در ۱۸ شهر و منطقه با حضور گسترده مردم مومن و روزه دار اين استان برگزار شد.

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گزارش از اعظم سالار