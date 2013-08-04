کاتای جودو طلایی شد/ آخرین مدال کاروان به جودو رسید

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از صوفیه بلغارستان، در آخرین روز از مسابقات المپیک ناشنوایان تیم کاتای جودوی ایران با ترکیب حمید لطفی و علیرضا ساعتیان با حریفان خود به رقابت پرداخت و موفق شد به عنوان قهرمانی برسد.

با این قهرمانی تیم جودو در مجموع یک مدال طلا و سه مدال برنز کسب کرد تا پرونده کاروان ایران در بیست و دومین دوره مسابقات المپیک ناشنوایان با کسب هفت طلا، چهار نقره و 21 برنز بسته شود.

اسامی ورزشکاران و تیم‌های مدال آور ایران در المپیک ناشنوایان، به شرح زیر است:

مدال طلا:

محمد خدایار، امیر دانیالی و مژده مردانی (کاراته)،حسین نوری و رسول دریانی(کشتی آزاد)، کاراته تیمی مردان و کاتای جودو



مدال نقره:

حسین کرمی (پومسه)، میثم قبشه دزفولی (کشتی فرنگی)، سجاد پیرآیقرچمن(دو و میدانی - پرتاب دیسک) و محمد محبوبی(کشتی آزاد)



مدال برنز:

مریم خدابنده و سحر حسینی‌نژاد (تکواندو)، زهرا ابراهیمی (پومسه)، محمدرضا هوشیار، بهاره صفری، فاطمه قلی زاده و عاطفه بعیات (کاراته) و محمد کاظم‌زاده و میثم عابدی (تکواندو)، مهدی بخشی، مجید توکلی، محمد مرادی و محمدامین نعمتی (کشتی فرنگی)، میثم اخوان و مرتضی جدایی (کاراته)، علی سلحشور، حسین‌الله کریمی (جودو)، فرود حجتی (کشتی آزاد)، تیم کاتای تیمی مردان(کاراته) و تیم‌های جودو و والیبال