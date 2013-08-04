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۱۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۰۴

گزارش خبرنگار مهر از بلغارستان؛

کاتای جودو طلایی شد/ آخرین مدال کاروان به جودو رسید

کاتای جودو طلایی شد/ آخرین مدال کاروان به جودو رسید

تیم کاتای جودوی ایران با کسب عنوان قهرمانی، هفتمین مدال طلا و آخرین مدال کاروان ایران را به ارمغان آورد تا کار ایران در المپیک ناشنوایان در نهایت با 32 مدال به پایان برسد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از صوفیه بلغارستان، در آخرین روز از مسابقات المپیک ناشنوایان تیم کاتای جودوی ایران با ترکیب حمید لطفی و علیرضا ساعتیان با حریفان خود به رقابت پرداخت و موفق شد به عنوان قهرمانی برسد.

با این قهرمانی تیم جودو در مجموع یک مدال طلا و سه مدال برنز کسب کرد تا پرونده کاروان ایران در بیست و دومین دوره مسابقات المپیک ناشنوایان با کسب هفت طلا، چهار نقره و  21 برنز بسته شود.

اسامی ورزشکاران و تیم‌های مدال آور ایران در المپیک ناشنوایان، به شرح زیر است:
مدال طلا:
محمد خدایار، امیر دانیالی و مژده مردانی (کاراته)،حسین نوری و رسول دریانی(کشتی آزاد)، کاراته  تیمی مردان و کاتای جودو
 
مدال نقره:
حسین کرمی (پومسه)، میثم قبشه دزفولی (کشتی فرنگی)، سجاد پیرآیقرچمن(دو و میدانی - پرتاب دیسک) و محمد محبوبی(کشتی آزاد)
 
مدال برنز:
مریم خدابنده و سحر حسینی‌نژاد (تکواندو)، زهرا ابراهیمی (پومسه)، محمدرضا هوشیار، بهاره صفری، فاطمه قلی زاده و عاطفه بعیات (کاراته) و محمد کاظم‌زاده و میثم عابدی (تکواندو)، مهدی بخشی، مجید توکلی، محمد مرادی و محمدامین نعمتی (کشتی فرنگی)، میثم اخوان و مرتضی جدایی (کاراته)، علی سلحشور، حسین‌الله کریمی (جودو)، فرود حجتی (کشتی آزاد)، تیم کاتای تیمی مردان(کاراته) و تیم‌های جودو و والیبال

کد مطلب 2109983

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