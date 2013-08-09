اعمال روز عید فطر/ صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، عید فطر از جمله ایام پر خیر و برکتی است که فضایل بسیاری برای آن ذکر شده و به منظور بهره مندی هرچه بهتر و بیشتر از برکات این روز، اعمالی برای آن وارد شده است:
1- بعد از نماز صبح و نمازعید تکبیر " الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر و لله الحمد الحمد لله على ما هدانا و له الشکر على ما اولانا " گفته شود.
2-پرداخت زکات فطره پیش از نمازعید.
3- انجام غسل روزعید. که زمان آن بعد از طلوع فجر تا زمان به جا آوردن نمازعید است. در هنگام غسل بگو: " اللهم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک واتباع سنة نبیک محمد صلى الله علیه وآله." و پس ازغسل بگو:" اللهم اجعله کفارة لذنوبی وطهر دینی اللهم اذهب عنی الدنس."
4- برای اقامه نمازعید لباس نیکو پوشیده و از عطر استفاده نمایید.
5- پیش از نماز عید، در اول روز افطار کنى. و بهتر آن است که به خرما یا به شیرینى باشد. و شیخ مفید فرموده مستحب است خوردن مقدار کمى از تربت سیدالشهداء علیه السلام که براى هر دردى شفا است.
76- قبل ازخروج از منزل برای نمازعید، دعایی را که از امام باقر(ع) روایت شده را بخوانی: " اللهم من تهیا فی هذاالیوم اوتعبا اواعد و استعد لوفادة الى مخلوق رجاء رفده و نوافله و فواضله وعطایاه فان الیک یا سیدی تهیئتی و تعبئتی واعدادی واستعدادی رجاء رفدک وجوائزک ونوافلک و فواضلک و فضائلک وعطایاک و قد غدوت الى عید من اعیاد امة نبیک محمد صلوات الله علیه وعلى آله ولم افد الیک الیوم بعمل صالح اثق به قدمته ولا توجهت بمخلوق املته ولکن اتیتک خاضعا مقرا بذنوبی واسائتی الى نفسی فیا عظیم یا عظیم یا عظیم اغفرلی العظیم من ذنوبی فانه لا یغفرالذنوب العظام الا انت یا لا اله الا انت یا ارحم الراحمین."
7- اقامه نمازعید.
8- زیارت امام حسین علیه السلام.
9- دعاى ندبه خوانده شود. سید بن طاوس فرموده که چون از دعا فارغ شود به سجده رود و بگوید:" اعوذ بک من نار حرها لا یطفى و جدیدها لا یبلى وعطشانها لا یروى" پس گونه راست را بر خاک بگذارد و بگوید:" الهی لا تقلب وجهی فی النار بعد سجودی وتعفیری لک بغیرمن منی علیک بل لک المن علی" سپس گونه چپ را بر خاک بگذارد و بگوید: " ارحم من اساء واقترف واستکان واعترف" پس به حال سجده شود و بگوید:" ان کنت بئس العبد فانت نعم الرب عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک یا کریم " پس از آن صد بار بگوید: العفو العفو.
حضرت امام زین العابدین(ع) در فرازهای پایانی دعای وداع با ماه مبارک رمضان، هجران از این ماه را مصیبت توصیف کرده و از خداوند می خواهد که آن را به برکت روز عید فطر جبران فرماید و ثواب همه کسانی که تا روز قیامت در این ماه، روزه می گیرند و عبادت می کنند را بر ما عطا فرماید.
به گزارش خبرگزاری مهر، عید فطر از جمله ایام پر خیر و برکتی است که فضایل بسیاری برای آن ذکر شده و به منظور بهره مندی هرچه بهتر و بیشتر از برکات این روز، اعمالی برای آن وارد شده است:
نظر شما