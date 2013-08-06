باید هوشیارانه کارمان را دنبال کنیم/ فیلیپین تیم خطرناکی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال کشورمان که به منظور حضور در بیست و هفتمین دوره رقابت‌‎های قهرمانی مردان آسیا و کسب سهمیه جهانی به عنوان یکی از تیم‌های اول تا سوم این مسابقات به مانیل فیلیپین سفر کرده است، تا به امروز سه شنبه پنج دیدار خود را بدون باخت پشت سر گذاشته است.

ملی‌پوشان بسکتبال ایران در مرحله مقدماتی این مسابقات به ترتیب برابر مالزی، کره‌جنوبی و چین پیروز شدند و به عنوان صدرنشین گروه C به مرحله دوم صعود کردند. آنها در دیدار نخست این مرحله هند را از پیش رو برداشتند و در دیدار امروز هم مقابل بحرین پیروز شدند تا یکی از تیم‌های بدون باخت این مسابقات باشند و به نوعی ثابت کنند که از بخت‌های قهرمانی در این دوره از رقابت‌ها محسوب می‌شوند.

البته کار تیم ملی بسکتبال هنوز تمام نشده است. این تیم تا رسیدن به فینال مسابقات و کسب عنوان قهرمانی باید برگزار کننده چند دیدار دیگر هم باشد.

مهمد بچیروویچ، سرمربی تیم ملی بسکتبال در این رابطه اظهارداشت: باید روی تمام بازی‌های خود تمرکز لازم را داشته باشیم و هوشیارانه کارمان را دنبال کنیم. باید به همین سبک و شیوه‌ای که تا به امروز بازی کرده‌ایم و نتیجه هم گرفته‌ایم، پیش برویم.

وی با یادآوری اینکه بسکتبال ایران در سال‌های 2007 و 2009 قهرمان آسیا شد، خاطرنشان کرد: هنوز حریفان خوبی داریم که باید در ادامه راه با آنها هم روبرو شویم. فیلیپین، قزاقستان و چین‌تایپه از تیم‌های خوب هستند. به خصوص فیلیپین تیم خیلی خوبی است. بازیکنان این تیم انرژی زیادی دارند و خیلی سریع بازی می‌کنند. البته تماشاگران فیلیپین هم به این تیم و نوع بازی بازیکنان آنها کمک می‌کنند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال با تاکید بر اینکه فیلیپین تیم خطرناکی است، در مورد تیم ایران و شرایط شاگردانش در این تیم تصریح کرد: از نظر توجه به دستورات و خواسته مربی و به کار گیری آنها تیم خوبی داریم. بازیکنانم اگر بخواهند خودشان باشند از حالت تیمی خارج می‌شوند و شکست پذیر خواهند شد.

بچیروویچ تاکید کرد: در کل می‌توانیم بهتر از این باشیم. به اینکه تا الان پیروز بازی‌ها ی‌مان بوده‌ایم، نگاه نمی‌کنم. به اشتباهات تیم‌مان توجه دارم و اینکه باید آنها را برطرف کنیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال گفت: آنچه من در جریان آماده‌سازی بازیکنان به آن توجه دارم، به واقع چیزی است که می‌خواهیم در نتیجه نهایی ببینم. به نوعی من از بازیکنان می‌خواهم آنگونه بازی کنند که تمرین می‌کنند. بیش از این نمی‌خواهم.