ادامه چانه زنی ها در مورد رییس آینده سازمان محیط زیست / انتقاد از وزارت نیرو به عنوان متهم اصلی حادثه سد کارون

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته رو به پایان، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

عملی نشدن تعهدات وزارت نیرو؛ متهم اصلی در حادثه سد دریاچه کارون

در اولین روز از هفته جاری، یک کارشناس محیط زیست متهم اصلی در حادثه سد دریاچه کارون و مرگ 12 زن و کودک را عمل نکردن وزارت نیرو به تعهداتش عنوان کرد.

هومان خاکپور با بیان این مطلب افزود: با آبگیری سدهای کارون ۳ و ۴ بر روی رودخانه کارون بزرگ در منطقه دهدز خوزستان و بخش‌های جنوبی استان جهار محال و بختیاری، علاوه بر صدها هکتار بلوط زارهای زاگرس، آثار باستانی، جاده‌ها و ایل‌راه‌های تاریخی زیادی که از دیرباز مورد استفاده کاروانیان کوچنده قرار می‌گرفت به‌همراه راه‌های ارتباطی روستاهای منطقه دهدز خوزستان و بارز لردگان در استان چهارمحال و بختیاری در دریاچه این سدهای غول‌پیک غرق شده و بیش از ۲۰ روستای منطقه در محاصره ارتفاعات صعب‌العبور و آب‌های پرعمق این دریاچه‌ها قرار گرفته است.

به گفته وی، حادثه فاجعه‌بار گدار شهپیر در منطقه دهدز خوزستان که منجر به واژگونی یدک‌کش و مینی‌بوس حامل اهالی روستاهای سادات حسینی شده و ۱۲ زن و کودک را به‌کام مرگ کشاند برای چندمین‌بار بی‌تفاوتی سدسازان پرقدرت را نسبت به تعهدات‌شان در برابر حقوق قانونی و اجتماعی جوامع محلی یادآوری کرد! ماجرای تلخی که در شامگاه نهمین روز تیرماه ۱۳۹۲ در اثر واژگونی مینی‌بوس قرار گرفته بر روی یدک‌کش حمل اهالی روستاهای محاصره شده در اطراف دریاچه سد کارون ۳ در محل گدار و پل قدیمی‌شهپیر اتفاق افتاد و متأسفانه ۱۲ تن از زنان و کودکان بی‌دفاع محلی را در آب‌های پرعمق دریاچه غرق کرد!

اسارت خرس قهوه ای در قفس یک متری/ تغذیه با نان بربری خشک

یکشنبه این هفته مدیر انجمن دیده بان حقوق حیوانات اعلام کرد: مجموعه ای که با نام باغ پرندگان ماهان در جاده رشت به انزلی فعال است، اقدام به نگهداری و نمایش پستانداران حمایت شده در شرایط بسیار رقت بار می کند.

شهرام شریفی افزود: این مجموعه که ظاهرا دارای مجوز نگهداری و نمایش پرندگان زینتی از اداره کل محیط زیست استان گیلان است غیر از پرندگان بومی و غیر بومی اقدام به نگهداری و نمایش پستاندارانی از قبیل سگ، گربه، الاغ، میمون و خرس در شرایط بسیار تاسف بار کرده است.

به گفته وی، این مجموعه در پاسخ شکایات بازدیدکنندگان به نحوه فلاکت بار نگهداری حیوانات در این مجموعه و چگونگی نگهداری پستانداران حمایت شده بومی در شرایط نامناسب و غیر استاندارد، ادعا می کند اداره محیط زیست استان به دلیل نداشتن امکانات لازم، گونه های ضبط شده از شکارچیان را به این مجموعه واگذار می کند!

حراج توله شیر در سایت های اینترنتی و بی تفاوتی مسئولان

دوشنبه هفته جاری، مدیر دیده بان حقوق حیوانات با بیان اینکه مدتی است که در برخی سایت های اینترنتی توله شیر به قیمت 5 میلیون و 700 هزار تومان حراج شده گفت: مانند دفعات گذشته که پالتوهای گرانقیمت از پوست یوز پلنگ و پلنگ در سایت های اینترنتی تبلیغ می شد هیچ واکنشی از سوی مسئولان دیده نشده است.

شهرام شریفی امیری با بیان این مطلب افزود: عدم برخورد مسوولان با فروش علنی انواع و اقسام حیوانات ممنوعه در سایت های اینترنتی نتایجی نزدیک به کمدی به بار آورده تا جایی که در آخرین نمونه یک توله شیر دو ماهه به قیمت 5 میلیون و 700 هزار تومان برای فروش گذاشته شده است.

به گفته وی، این موضوع به احتمال زیاد این بار هم یا به کلی از جانب مسئولان تکذیب خواهد شد و یا تعلل در پیگیری توسط مسوولان منجر به حذف اسناد و مشخصات متخلف از سایت های انتشار دهنده خواهد شد.

نادرترین گونه‌های جانوری در منطقه ای که حفاظت شده نیست

سه شنبه این هفته رئیس اداره محیط زیست طالقان اعلام کرد: ساخت و ساز های بی رویه، فعالیت های معدنی، جاده سازی و شکار غیر مجاز این بار منطقه ای را نشانه رفته که مأمن بسیاری از نادر ترین گونه های جانوری و گیاهی است این در حالیست که این منطقه جزء هیچیک از مناطق 4 گانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست نیست.

عرصه های طبیعی طالقان یکی از بهترین زیستگاههای کشور به لحاظ تنوع زیستی به شمار می رود. مناطق مرتفع کوهستانی و صعب العبور، دره های عمیق و وجود منابع آبی فراوان از جمله ۷۲ رودخانه دائمی و ۲۵ رودخانه فصلی، تنوع گیاهی و جانوری کم نظیری را در این نقطه از کشور بوجود آورده است.

وجود بیش از ۵۱۰ گونه گیاهی شناسایی شده که بیش از ۳۰ گونه آن به گیاهان دارویی با ارزش اختصاص دارد، گویای اهمیت پوشش گیاهی این منطقه است.

حضور 15 قلاده پلنگ و هزار راس کل و بز در منطقه، نابودی اکوسیستم طبیعی بر اثر تغییر کاربری اراضی و رشد ساخت و ساز های مسکونی، تخریب سیمای کوهستانی منطقه در اثر خاکبرداری در شیب برای جاده دسترسی، صدور بیش از 10 مورد پروانه اکتشاف معادن در منطقه طی 2 سال اخیر، افزایش گونه های مهاجم به دلیل بهره برداری بی رویه از گونه های گیاهی ارزشمند، کمبود محیط بان، افزایش شکار غیرمجاز و وفور اسلحه در منطقه از مواردی است که در حال حاضردر اکوسیستم طبیعی طالقان وجود دارد لذا با توجه به حضور گونه های گیاهی و جانوری ارزشمند و کمیاب در این منطقه ، حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از تخریب این زیست بوم ارزشمند، و کنترل روند توسعه در عرصه های طبیعی طالقان ضروری است و مسئولان بایستی ارتقا دست کم بخش هایی از این عرصه بی نظیر را جزء مناطق چهار گانه حفاظتی سازمان محیط زیست بررسی کرده و نسبت به جبران کاستی های موجود اقدام کنند.

ادامه چانه زنی‌ها برای ریاست سازمان حفاظت محیط زیست / فاطمه هاشمی گزینه زن کابینه یازدهم

چهارشنبه این هفته برخی شنیده ها از آخرین تصمیم دولت یازدهم مبنی بر انتخاب فاطمه هاشمی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.

از سوی دیگر در این روز اعلام شد که هنوز گفتگوها بر سر انتخاب گزینه قطعی سازمان حفاظت محیط زیست در جریان است و محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یکی دیگر از گزینه هایی است که احتمال انتخابش برای ریاست سازمان محیط زیست وجود دارد.

پیش از این بسیاری از فعالان محیط زیست بر سر گزینه «معصومه ابتکار» به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید داشتند اما از سویی دیگر نام گزینه‌هایی چون «محمد مجابی»، «علی اصغر محمدی فاضل »، «محمد باقر صدوق» و «سورنا ستاری » نیز مطرح است.

فرار مار پیتون از قفس فروشگاه جان 2 کودک را گرفت

در این روز اعلام شد، فروش مار پیتون به عنوان اگزاتیک پت (حیوانات خاص خانگی) و فرار آن قفس جان دو کودک در کانادا را گرفت.

به گفته پلیس نیوبرانزویک کانادا، فرار یک مار از فروشگاه خزندگان با مرگ دو کودک پایان یافت.

این پیتون صخره ای آفریقایی که از قفس خود در فروشگاه خزندگان فرار کرده بود ۲ کودک 4.5 و ۷ ساله را در نیوبرانزویک کانادا خفه کرد.

جسد این دو کودک که شب حادثه را در آپارتمان طبقه بالای این فروشگاه و در منزل دوستشان به سر می بردند کالبد شکافی خواهد شد.

صاحب فروشگاه اقیانوس خزندگان این حادثه را غم انگیز دانسته و پلیس گفته تحقیقات جنایی در جریان است. این دو پسر بچه، فرزندان دوست صاحب این فروشگاه بوده اند.

البته به گفته متخصصان فروش این مار در نیوبرانزویک ممنوع است

