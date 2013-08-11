معرفي داوران جشنواره فیلم رضوی/ ارسال 64 اثر به دبيرخانه جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عبدالحسینی در جمع مسئولان برگزاري جشنواره فيلم رضوي در يزد اظهار داشت: در حال حاضر داوران بخش داستانی فیلم کوتاه این جشنواره قطعی شده‌ اند.

وی اسامی داوران این بخش را مجتبی راعی، علی‌اکبر قاضی نظام و بیژن میرباقری اعلام کرد.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد بيان كرد: اسامی داوران بخش مستند جشنواره فیلم رضوی به طور قطعی تاپایان این هفته اعلام می‌شود.

عبدالحسيني با اشاره به اینکه ارسال آثار به جشنواره ملی فیلم رضوی تمدید شده است، افزود: هنرمندان تا 30 مرداد فرصت دارند اثار خود را به دبیرخانه این جشنواره که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد مستقر است، ارسال كنند.

وي خاطرنشان كرد: جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی از سری برنامه‌های یازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) است که به برگزیدگان این جشنواره جوایز نقدی و دیپلم افتخار اهدا می‌شود.

عبدالحسيني اظهار داشت: این جشنواره در شهریورماه سال جاری به مناسبت دهه کرامت برگزار می‌شود.

وي همچنين از رسيدن 64 اثر به دبيرخانه جشنواره فيلم رضوي در يزد خبر داد.