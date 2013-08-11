بسته های تشویقی نوسازی بافت های فرسوده فرصتی برای سرمایه گذاری در این بافت ها است

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا جعفری ضمن تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در نوسازی بافت های فرسوده، خاطرنشان کرد: راه حل نوسازی بافت های فرسوده از حالت تک بعدی و صرفاً شهرسازانه به راه حل های تلفیقی توأم با پیوندهای اجتماعی سوق داده شده تا با رویکرد اجتماعی به نوسازی بافت های فرسوده پرداخته شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نقش و جایگاه دفاتر خدمات نوسازی را در این زمینه بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: ضروی است دفاتر خدمات نوسازی با استفاده از ظرفیت های بالقوه شهروندان در ترغیب ساکنان بافت های فرسوده به نوسازی مردمی تلاش کنند.

جعفری با بیان این که سازماندهی یا تولید مسکن در بافت های فرسوده اساساً بدون مشارکت و همراهی مردم امکان پذیر نیست، خاطر نشان کرد: این الزام خود فرصتی است برای تنظیم یک حرکت توسعه ای که آثار بسیار بیشتری از یک فعالیت تولیدی صرف را داراست.

وی تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد سوق دادن جریان نوسازی به سمت نوسازی مردمی است که خوشبختانه با راه اندازی دفاتر خدمات نوسازی در محلات فرسوده شاهد تحول خوبی در این عرصه هستیم.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اشاعه فرهنگ تجمیع در سطح شهر را از جمله دستاوردهای موفق دفاتر خدمات نوسازی دانست و اظهار داشت: میانگین تعداد پلاک های تجمیعی به 71/2 پلاک در سال 1392 و سهم تجمیع در زیربناهای تولیدی از 2 درصد در سال 1387 به 51 درصد در سال جاری رسیده است.

به گفته این مقام مسئول به ازای هر 1 پلاک تخریبی در پروژه های تجمیعی 15/5 واحد جدید تولید شده در حالیکه این رقم در ساخت و سازهای انفرادی به ازای هر 1 واحد تخریبی 46/3 واحد است.

وی افزود: ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم ایجاد شده بدون احتساب خدمات و زیرساخت ها از آغاز سال 91 تا کنون بالغ بر 35 هزار میلیارد ریال بوده که این امر حاکی از هدایت سرمایه های خرد و کلان به بازار در بافت های فرسوده و نشان دهنده مشارکت شهروندان در نوسازی است.

جعفری با اعلام این خبر گفت: این امر نوید بخش حرکت پلاک های ریزدانه به سمت قطعات استاندارد جهت تحقق الگوی مسکن استاندارد و سبک زندگی مبتنی بر هویت فرهنگی اسلامی ایرانی است.

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران اجرای پروژه های محرک توسعه را از عوامل مهم ایجاد ارزش افزوده در بافت های فرسوده دانست و تأکید کرد: با ایجاد محرک های توسعه در بافت های فرسوده می توان از فرصتهای بالقوه موجود در این بافت ها استفاده و گامی در راه رسیدن به کلانشهری توسعه یافته برداشت.

وی در این باره توضیح داد: اجرای پروژه های محرک توسعه نه تنها باعث ایجاد ارزش افزوده در بافت های فرسوده خواهد شد، بلکه ساکنان بافت های مجاور نیز می توانند از سود حاصل از اجرای این پروژه ها منتفع گردند.

جعفری بسته های تشویقی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار در طرح تفصیلی را فرصتی برای سرمایه گذاری در این بافت ها دانست و تصریح کرد: سازمان نوسازی شهر تهران آمادگی دارد در راستای بالفعل کردن ظرفیت های بالقوه در داخل بافت های فرسوده از حضور سرمایه گذاران در اجرای پروژه های محرک توسعه حمایت کند.

به گفته وی بخش مسکن علاوه بر اینکه دارای ابعاد قوی اقتصادی است، در صورتیکه با تمرکز بر احیای بافتهای فرسوده و در میان توده های انبوه جمعیتی مردم سازماندهی شود، پتانسیل تبدیل شدن به یک حرکت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و هویت بخش را داراست.