جزئیات آتش سوزی منطقه حفاظت شده سفید کوه لرستان/ درختان کهنسال در آتش سوختند

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی بخشی از منطقه حفاظت شده سفید کوه در شهرستان الشتر در حوالی منطقه ای به نام "زشت قلایی" روبروی روستای "شینه" که از سه روز پیش آغاز شده بود حوالی صبح امروز به طور کامل مهار شد ولی متاسفانه وسعت این آتش سوزی منجر به خسارت به بخش زیادی از مراتع و جنگل های موجود در این منطقه شد.

آتش سوزی منطقه قلایی مهار شد

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: منطقه قلایی شهرستان الشتر طی سه روز گذشته دچار آتش سوزی های مقطعی شده است که با تلاش شبانه روزی نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست این آتش سوزی صبح امروز یکشنبه به طور کامل مهار شد.

رضا آریایی با بیان اینکه همچنان اکیپ های اطفاء حریق در منطقه برای جلوگیری از روشن شدن احتمالی آتش حضور دارند افزود: با توجه به وزش باد در منطقه و احتمال کنار رفتن خاکستر درختان سوخته و وقوع مجدد آتش سوزی نیروها همچنان به حالت آماده باش در منطقه حضور دارند.

وی با تاکید بر اینکه تا 24 ساعت آینده اکیپ های اطفاء حریق در منطقه حاضر خواهند بود، عنوان کرد: خوشبختانه در این آتش سوزی نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، بسیج، تشکلهای مردم نهاد، دهیاران، مردم محلی همکاری خوبی داشتند.

سه روز آتش سوزی در یک منطقه

مدیر کل منابع طبیعی استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: منطقه یاد شده طی سه روز گذشته به صورت غیرمستمر شاهد آتش سوزی های مقطعی بود که این امر موجب خسارت به مراتع و جنگلهای منطقه شده است.

مهرداد بهاروندی با بیان اینکه آتش سوزی طی شب گذشته به طور کامل مهار شده بود، ادامه داد: صبح امروز با توجه به وزش باد در منطقه و بیم شروع مجدد آتش سوزی کار خاموش کردن و اطفای کامل حریق ادامه پیدا کرد.

وی با بیان اینکه برآورد خسارات در این منطقه در دست بررسی است، بیان داشت: وسعت منطقه درگیر با آتش سوزی حدود 25 تا 30 هکتار بوده است.

مدیر کل منابع طبیعی استان لرستان معتقد است که در جریان این آتش سوزی بیشتر مراتع دچار خسارت شده اند و ادامه داد: به نظر می رسد کمتر از 10 درصد از درختان دچار آسیب شده باشند.

ذخیره گاه جنگلی که دود شد

بهاروندی با بیان اینکه منطقه درگیر با آتش سوزی بخشی از مناطق حفاظت شده استان است، افزود: این منطقه ذخیره گاه جنگلی محسوب می شده و گونه های جنگلی موجود در آن گونه های بکر و دست نخورده ای هستند.

وی علت وقوع آتش سوزی را در دست بررسی دانست و بیان داشت: به نظر می رسد با توجه به تردد افراد محلی و گردشگران در منطقه سهل انگاری این افراد موجب وقوع آتش سوزی شده باشد.

مدیر کل منابع طبیعی استان لرستان دلیل طولانی شدن اطفاء حریق را شیب تند منطقه درگیر با آتش سوزی دانست و بیان داشت: با توجه به وزش باد در منطقه، آتش از بالادست به سمت پایین سرایت می کرد و همین امر موجب ایجاد مشکلاتی برای اطفاء حریق شده بود.

بهاروند با بیان اینکه هم اکنون سه اکیپ اطفاء حریق در منطقه همچنان حضور دارند تا در صورت آغاز مجدد آتش سوزی کار خاموش کردن آتش را انجام دهند، بیان داشت: علی رغم اعلام آمادگی هلال احمر برای اعزام بالگرد به منطقه نیازی به استفاده از این وسیله احساس نشد.

خسارت آتش سوزی به منطقه حفاظت شده سفید کوه

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان نیز در این رابطه با تایید مهار کامل آتش سوزی در منطقه بیان داشت: در حال حاضر اکیپ هایی در سطح منطقه کار خاموش کردن کامل تنه های درختان را انجام می دهند.

محمد حسین بازگیر با بیان اینکه آتش سوزی در بخش از منطقه حفاظت شده سفید کوه رخ داده است، افزود: محل آتش سوزی در مرز منطقه حفاظت شده با منابع ملی قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه علاوه بر مراتع، درختان منطقه نیز آسیب دیده اند، افزود: با توجه به اینکه بخشی از درختان این منطقه پیش از این دچار خشیدگی شده بودند بیشتر تحت تاثیر آتش سوزی قرار گرفتند.

بازگیر با بیان اینکه امروز آتش سوزی جدیدی در منطقه رخ نداده است، عنوان کرد: در سه روز گذشته علی رغم چندین بار اطفاء حریق با توجه به وزش باد به طور مجدد آتش سوزی در منطقه آغاز می شد.

آتش به جان ذخیره گاه جنگلی "مازو"

وی تصریح کرد: در جریان عملیات اطفاء حریق نزدیک به 70 نفر از نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی، بسیج، مردم محلی، تشکلهای زیست محیطی، دهیاران و نیروهای فرمانداری سلسله و بخشداری های مرکزی و فیروزآباد حضور داشتند.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان با تاکید بر اینکه شیب تند منطقه موجب گسترش آتش سوزی شده بود، عنوان کرد: وسعت منطقه درگیر با آتش سوزی در حال برآورد است ولی به نظر می رسد نزدیک به 70 هکتار از منطقه دچار آسیب شده باشد.

بازگیر با بیان اینکه در جریان این آتش سوزی درختان کهنسال نیز آسیب دیده اند، افزود: نزدیک به 30 درصد درختان منطقه درگیر با آتش سوزی دچار خسارت شده اند.

وی با بیان اینکه این منطقه دارای پوشش جنگلی مناسب و درختان دانه زاد با عمر بالایی است، یادآور شد: یکی از حساسیت های ما در این آتش سوزی نزدیکی محل وقوع حریق با زیستگاه درختان منحصر به فرد "مازو" بود که متاسفانه آتش سوزی منجر به آسیب به این زیستگاه نیز شده است.