قیچی کردن تور و دو تکه شدن جام قهرمانی/ فیلیپین در سکوت!

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا که در سالن مالاو آره‌نا شهر مانیل برگزار شد با حاشیه‌هایی همراه بود که یکی از اتفاقات جالب آن به شکسته شدن جام قهرمانی مسابقات باز می‌گردد.

* زمانی که هاکوب خاجیران قصد داشت کاپ قهرمانی را به صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان تیم ملی ایران اهداء کند گوی بالای آن کنده شد و به زمین افتاد که مهدی کامرانی آن را دوباره سرجایش گذاشت تا کاپیتان تیم ملی جام قهرمانی را بالای سر ببرد.

* بعد از این که تیم ملی بسکتبال برابر فیلیپین برنده شد بازیکنان کشورمان دور سالن برگزاری مسابقه و مقابل دیدگان بیش از 20 هزار طرفدار میزبان با پرچم مقدس کشورمان دور افتخار زدند. فیلیپینی ها در این لحظات در سکوت بودند.

* هنگام پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران تمامی بازیکنان کشورمان که روی سکوی قهرمانی حضور یافته بودند با صدای بلند سرود ایران را خواندند.

* مهدی کامرانی و صمد نیکخواه بهرامی به رسم یک سنت دیرین در بسکتبال تور هر دو سبد بازی فینال را بریدند تا به همراه جام قهرمانی آسیا به یادگار به ایران بیاورند.

* عکس یادگاری بازیکنان تیم ملی مقابل عکاسان حاضر در سالن هم توجه همه تماشاگران را جلب کرده بود. به خصوص این که حدادی روی زمین دراز کشیده بود و بازیکنان روی او می‌پریدند.

* در پایان این دوره از مسابقات تیم منتخب قاره به این شرح اعلام شد: جیسون کاسترو(فیلیپین)، کیم مین گو(کره‌جنوبی)، لین چین چی یه(چین‌تایپه)، اوشین ساهاکیان(ایران) و حامد حدادی(ایران)