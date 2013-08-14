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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۳۰

در دومین دیدار لیگ پیشکسوتان تهران؛

رسانه ورزش پنجشنبه به مصاف پرسپولیس می‌رود

رسانه ورزش پنجشنبه به مصاف پرسپولیس می‌رود

تیم فوتبال رسانه ورزش در دومین دیدار خود در لیگ پیشکسوتان استان تهران عصر روز 24 مردادماه در ورزشگاه اختصاصی باشگاه پرسپولیس به مصاف تیم پیشکسوتان این باشگاه خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سايت رسمي تيم فوتبال رسانه ورزش، در ادامه رقابت‌هاي ليگ پيشکسوتان استان تهران ساعت 18 روز پنجشنبه 24 مردادماه تيم فوتبال رسانه ورزش به مصاف تيم پرسپوليس خواهد رفت.

رسانه ورزش که با حمايت "اسپيدی" در رويدادها و مسابقات خيريه به ميدان خواهد رفت، در اولين ديدار خود در اين مسابقات برابر تيم احسان ری به تساوی 2 بر 2 دست پيدا کرده بود.

ديدار تيم‌های فوتبال پيشکسوتان پرسپوليس و رسانه ورزش ساعت 18 روز پنجشنبه در ورزشگاه امام رضا(ع) که ورزشگاه اختصاصی تيم‌های پايه باشگاه پرسپوليس است، برگزار خواهد شد.

اخبار تیم فوتبال رسانه ورزش در وب سایت رسمی این تیم به آدرس http://resanehvarzesh.com/ قابل دسترس است.

کد مطلب 2115775

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