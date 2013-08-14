اجرای 7 گروه موسیقی در جشنواره موسیقی مقاومت کرمانشاه

به گزارش خبرنگارمهر، شهاب متقی فر در افتتاحیه پنجمین جشنواره مقاومت استان کرمانشاه گفت: دراین جشنواره هفت گروه موسیقی به اجرا می پردازند که شش گروه ازکرمانشاه و یک گروه از تهران حضور پیدا کرده اند.

رئیس انجمن موسیقی استان کرمانشاه گفت: در این جشنواره گروه موسیقی کودکان به سرپرستی آزاده بابایی و اجراهایی از هنرمندان شرکت کننده چون تکنوازی سرنا و دهل مجتبی حشمتی و رضا صحرایی را از ساعت 21 تا 21 و 10 دقیقه خواهیم داشت.

متقی فر، هم چنین از اجرای گروه موسیقی نجوا به سرپرستی خودش از ساعت 21 و 15 دقیقه تا 21 و 45 دقیقه دومین روز جشنواره خبرداد.

رئیس انجمن موسیقی استان کرمانشاه گفت: در روز دوم اجرای تکنوازی بومی توسط حمید شلانی و یونس جباریان را نیز از ساعت 21 و 45 تا 21 و 55 دومین روز جشنواره خواهیم داشت.

وی ادامه داد: هم چنین در دومین روز از برگزاری جشنواره موسیقی مقاومت مراسم تقدیری از محمدرضا فتاحی (شاعر ترانه سرای کرمانشاهی که ر بستر بیماری است)و براگجر طهماسبیان(شاعر مرحوم کرمانشاهی)برگزار می شود.

متقی فر ، از اجرای تکنوازی بومی سرنا و دهل با هنرنمایی مجتبی حشمتی و رضا صحرایی از ساعت 22 و 30 تا 22 و 40 دقیقه دومین شب برگزاری جشنواره خبرداد.

وی زمانی برگزاری جشنواره را 23 تا 26 مرداد ماه اعلام کرد و گفت: بخش اصلی این جشنواره در تهران و بخش جنبی آن در استان کرمانشاه برگزار می شود.

متقی فر در پایان تصریح کرد: جشنواره موسیقی مقاومت در سال های گذشته تنها در تهران و استان کرمانشاه برگزار شده و در سال جاری علاوه بر پایتخت و استان کرمانشاه در استان های دیگر نیز برگزار شود.



