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۲۳ مرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۱۰

انتصاب دو معاون جدید ریاست جمهوری از سوی روحانی/ انصاری و نوریان در بنیاد شهید و محیط زیست

انتصاب دو معاون جدید ریاست جمهوری از سوی روحانی/ انصاری و نوریان در بنیاد شهید و محیط زیست

رئیس جمهور سردار انصاری را به سمت معاون ریاست جمهور و ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران و هم چنین علی محمد نوریان را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست منصوب کرد.

شنیده های خبرنگار مهر حاکی است که حجت الاسلام دکتر حسن روحانی سردار محسن انصاری را به سمت معاون ریاست جمهور و ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران و علی محمد نوریان به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نوریان در سال 88 به عنوان معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد و در همان چندماه اول انتصاب پس از اختلاف نظر با محمدی زاده، استعفا داد و سپس به عنوان مشاور رييس جمهور در زمينه هواشناسي و تغييرات اقليمي به فعالیت پرداخت.  ‎

همچنین وی قریب به 30 سال سابقه به عنوان معاون وزیر راه و ریاست سازمان های هواپیمایی کشوری و هواشناسی در دولت های مختلف، بوده است و در پانزدهمين كنگره هواشناسي جهاني كه با حضور رؤساي سازمان هاي هواشناسي ۱۸۸كشور در سال 1386 و در ژنو سوئيس برگزار شد با اخذ كل آرا به عنوان معاون اول سازمان هواشناسي جهاني انتخاب شد.‎
 
سردار محسن انصاري نیز پيشتر در سال‌هاي 81 تا 84 رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي و در دهه 70 جانشين فرمانده ناجا بوده است وی همچنین قائم مقام بنياد شهيد و امورايثارگران در دولت دهم بوده است.
کد مطلب 2115833

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