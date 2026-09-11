به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علیزاده آهنگساز، نوازنده تار و سه‌تار، پژوهشگر و موسیقیدان کشورمان در پنجمین برنامه «هم‌کلام» که ساعت ۸ صبح یکشنبه ۲۲ شهریور از شبکه نمایش خانگی پخش می‌شود، از زندگی و هنر برای مخاطبان می‌گوید.

علیزاده که اول شهریور ۱۳۳۰ به دنیا آمد، از مهم‌ترین و تحسین‌شده‌ترین چهره‌های موسیقی ایران است و آثار درخشانی در این زمینه دارد.

«حصار»، «نی‌نوا»، «ترکمن»، «نوبانگ کهن»، «بی‌تو به سر نمی‌شود»، «ماه و مه»، «سلانه» و «دستگاه‌های موسیقی ایران» از جمله قطعات و آلبوم‌های موسیقی منتشرشده از این هنرمند طی پنج دهه گذشته است.

علیزاده در زمینه آهنگسازی فیلم هم فعالیت دارد و برای ساخت موسیقی فیلم‌های «گبه»، «زشت و زیبا»، «آواز گنجشک‌ها» و «ملکه» برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی جشنواره فیلم فجر شد.

در برنامه گفتگو محور «هم‌کلام» به کارگردانی سالار طهرانی و تهیه‌کنندگی کوشا دهقان، مجری برنامه فرزاد فربد جعبه زندگی مهمان را باز می‌کند تا او روایتگر قصه و خاطرات شخصی و حرفه‌ای خود باشد.

در این برنامه برای نخستین بار از هوش مصنوعی استفاده کاربردی شده تا مخاطبان بدانند روایت زندگی مهمان شبیه کدام یک از کتاب‌های ادبیات داستانی است.

«هم‌کلام» ساعت ۸ صبح یکشنبه‌ها از پلتفرم فیلم‌نت پخش می‌شود.

عوامل این برنامه عبارتند از طراح و کارگردان: سالار طهرانی، تهیه‌کننده: کوشا دهقان، نویسنده: رامبد خانلری، پدیدآورنده و مجری: فرزاد فربد، مشاور پروژه: عرفان حق‌نظری، مدیر فیلمبرداری: سهیل خویشکار، مدیر صدابرداری: ایمان بازیار، تدوین: کاووس آقایی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: عارف ابراهیمی، مدیرتولید: پژمان داستان، موسیقی: شاهین رضایی، خواننده: امیررضا خیری، طراح گرافیک: پریسا آنجفی، عکاس: علی اقتصاد، جانشین تهیه: مهدیه‌سادات محسنی‌فر، مشاور کارگردان: احسان واثقی، طراح صحنه: سالار طهرانی، طراح لباس: سحر سجاد، گریم: الهه شاهین، صداگذار: میلاد استخری، اصلاح رنگ و نور: آرش کاظم‌زاده، مدیر روابط عمومی: علی رستگار و مجری طرح: سازمان سینمایی داریوش با مشارکت نشر کتاب مجازی.