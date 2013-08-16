به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در خصوص آخرین وضعیت اعتراض باشگاه‌های به توپ‌های شرکت آلشپورت ضمن بیان مطلب فوق گفت: توافقات گذشته و تائید کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال باعث نمی‌شود اگر توپ آلشپورت ایراد داشته باشد، آن را عوض نکنیم. البته در این خصوص در نامه‌ای از باشگاه‌ها خواسته‌ایم نظر خود را در مورد این توپ اعلام کنند تا در صورتیکه به جمع بندی نهایی برسند که باید توپ‌ها حتما عوض شود، آنها را عوض کنیم.

وی افزود: یک سری توپ‌ها خراب بود که قرار است تعویض شود. البته طبیعی است توپ‌های شرکتی مانند آدیداس از ما بهتر است اما آنها به ما توپ رایگان نمی‌دهند.

رئیس سازمان لیگ با بیان اینکه دنبال حل مشکلات است و نباید در مورد آن زیاد صحبت کرد، خاطرنشان کرد: در این شرایط از دستگاه دیگری خواسته‌ایم تا در این قضیه ورود کند تا مشخص شود ریشه برخی صحبت‌ها و حاشیه‌ها که به نفع فوتبال نیست، از کجاست و با آن مقابله شود.

وی که با برنامه ورزش و مردم گفتگو می‌کرد، در مورد تبلیغات محیطی هم تاکید کرد: قرارداد با این شرکت برای 3 سال و مبلغ آن 16 میلیارد بوده است که خوشبختانه اسپانسر پذیرفته است آن را افزایش دهیم. قطعا منبع درآمدی از این بخش با فرمولی خاص بین باشگاه‌ها تقسیم می‌شود.

تاج در سوال پایانی‌ هم بدین شکل به بحث حق پخش تلویزیونی واکنش نشان داد: در تلاشیم حقوق باشگاه از حق پخش را بیشتر کنیم زیرا بخش عمده‌ای از درآمد باشگاه‌ها از حق پخش تلویزیونی است. در این رابطه با مجلس شورای اسلامی هم نشست‌هایی برگزار شده است که بودجه‌‎ای به صدا و سیما داده شود تا آن را برای حق پخش به سازمان لیگ و باشگاه‌ها پرداخت کند و دیگر از دو ارگان به یک بخش پولی پرداخت نشود.