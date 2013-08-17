همزمان با هفته دولت 5000 واحد مسکونی مهر در همدان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر حسن قهرمانی مطلق پیش از ظهر شنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان همدان افزود: در ارتباط با فضای آموزشی شهر باید نسبت به مسکن مهر نگاه ویژه ای داشت.

وی اظهار داشت: با توجه به افتتاح مسکن مهر در شهریور ماه نیاز است که فضای آموزشی لازم برای این تعداد در نظر گرفته شود.

فرماندار شهرستان همدان در مورد ساخت یا تعمیر مدارس از سوی خیرین مدرسه ساز، گفت: ساخت و احداث هر مدرسه با توجه به نیاز آموزش و پرورش در آن منطقه انجام می شود.

قهرمانی مطلق ادامه داد: نظر خیرین در مورد ساخت یک مدرسه در یک منطقه خاص بنابه نیازسنجی و موافقت آموزش و پرورش انجام می شود.

تغییر روپوش مدارس قابل توجیه نیست

وی در مورد تغییر روپوش مدارس افزود: متاسفانه برخی از مدارس هر ساله از دانش آموزان می خواهند تا با یک روپوش جدید وارد مدرسه شوند.

قهرمانی مطلق ابراز داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و خانواده ها این مورد به هیچ وجه نباید از خانواده ها درخواست شود.

فرماندار شهرستان همدان عنوان داشت: اینکه یک خانواده را برای تغییر روپوش و لباس مدرسه در تنگنا قرار داد به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

وی از مسئولین آموزش و پرورش خواست تا با مدارسی که این موارد را با خانواده ها مطرح می کنند برخورد شود.

وی در ادامه سخنانش به پرداخت قبوض آب و برق و گاز از سوی مدارس اشاره کرد و اظهار داشت: با تسویه حساب این قبوض نباید شاهد هیچ گونه قطعی در ابتدای سال تحصیلی باشیم.

صرفه جویی در مصرف آب فرهنگ سازی شود

وی به کمبود آب اشاره کرد و گفت: مسئولین آموزش و پرورش باید فرهنگ سازی و تبلیغات لازم را در راستای صرفه جویی و کاهش مصرف آب در بین دانش آموزان انجام دهند.

فرماندار شهرستان همدان در ادامه خواستار عرضه لوازم مدرسه به نرخ دولتی و ارزان شد و عنوان داشت: هماهنگی های لازم از سوی آموزش و پرورش و سازمان صنعت و معدن برای عرضه لوازم مورد نیاز دانش آموزان باید انجام شود و.در نمایشگاهی به فروش برسد.

قهرمانی مطلق در مورد سرویس های مدارس گفت: برخی از مینی بوس ها هستند که در طول مدارس دانش آموزان را جا به جا می کنند که مجوز دار نیستند.

فرماندار شهرستان همدان ادامه داد: برای این سرویس ها باید بازرسی و کنترل های لازم از سوی آموزش و پرورش انجام شود.

وی در مورد اولویت بندی و نیاز مدارس به سازمان توسعه و نوسازی همدان گفت: بهتر است در سایت سازمان نیاز های مدارس و اولویت ها قرار داه شود تا خیرین بدانند در کدام مورد می توانند به مدارس کمک کنند.

فرماندار شهرستان همدان ادامه داد: سالن های ورزشی همدان نیاز به تعمیر و تجهیز دارد که اولویت کاری خیرین مدرسه ساز بهر است در این حوزه انجام شود.

قهرمانی مطلق در پایان سخنانش از عملکرد شهرداری در باز گشایی مدارس یاد کرد و گفت: شهرداری شهر همدان اقدامات خوبی مانند کاشت درخت، زیباسازی و دیوارنویسی و آرام سازی ترافیک را انجام داده است.

وی اضافه کرد : آرام سازی و بازبینی 75 مدرسه در شهر همدان از جمله اقدامات و فعالیت های شهرداری است.