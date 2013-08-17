در حملات طالبان 20 نفردر افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "سی ان ان" ، در جریان یک سری از حملات و انفجارها در افغانستان در 24 ساعت گذشته 20 نفر کشته شدند.

از این 20 نفر کشته شده فقط یک نفر نظامی بوده و 19 نفر دیگر غیر نظامی بوده اند.

بنا به اظهار سخنگوی پلیس افغانستان در حمله شب گذشته افراد مسلح به یک مرکز ایست و بزرسی پلیس در ولایت هرات 10 نفر کشته شدند.

در جریان این حمله پس از تبادل آتش بین نیروهای پلیس حاضر در مرکز ایست و بازرسی 1 افسر پلیس کشته شد.

همچنین مهاجمان با گشودن آتش به چادر کارگران یک پروژه راه سازی که در آن نزدیکی مشغول به کار بودند 10 تن از آنها را نیز کشتند.

همچنین انفجار بمب های کنار جاده ای در ولایت هلمند جان 8 نفر دیگر را گرفت.

3 نفر از این 8 نفر 3 زن بودند که در منطقه سنگین که در حال رفتن به منزلشان بودند که بر اثر انفجار یک مین کنار جاده ای کشته شدند و 5 نفر دیگر سه کودک و یک زن و مرد بودند که خودروی آنها در محله مرجانه به یک بمب کنار جاده ای برخورد کرده و منفجر شد.

گزارش سازمان ملل نشان می دهد که در 6 ماهه اول سال جاری میزان کشته شدن غیرنظامیان در افغانستان 23 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.