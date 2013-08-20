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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۸:۲۱

روزنامه اتریشی؛

ایران برای مذاکره هسته‎ای با غرب آماده است نه برای تسلیم شدن

ایران برای مذاکره هسته‎ای با غرب آماده است نه برای تسلیم شدن

استاندارد در تحلیلی با اشاره به اینکه رئیس جمهوری جدید ایران، سیاست هسته‎ای سازنده و حسابگرانه‎ای را مد نظر دارد، تصریح کرد که اما ایرانی‎ها برای مذاکره آماده‎اند نه تسلیم شدن در برابر غرب.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "استاندارد" در تحلیلی با اشاره به رویکرد جدید حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید ایران در برنامه های اتمی در بخشی از این مطلب نوشت: این ها خبرهای خوبی است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه این امید هست که حسن روحانی سیاست هسته‎ای سازنده و و حسابگرانه‎ای را در پیش گیرد همچنین گفت: در عین حال این ساده لوحانه است که اعتقاد داشته باشیم ایران آماده است در زمینه حقوق هسته‎ای خود تسلیم غرب شود.

"استاندارد" در ادامه نوشت: ایرانی ها برای مذاکره آماده هستند نه برای تسلیم شدن در برابر غرب. مذاکره کنندگان با تهران باید تصمیم بگیرند که آیا می خواهند و می توانند از این شانس جدید استفاده کنند. برای این منظور، ضروری است که مبناها و خط و مشی های جدیدی در این راستا ترسیم شود. چنین امری بخصوص برای رئیس جمهوری آمریکا دشوار است.

کد مطلب 2118805

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