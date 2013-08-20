به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "استاندارد" در تحلیلی با اشاره به رویکرد جدید حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید ایران در برنامه های اتمی در بخشی از این مطلب نوشت: این ها خبرهای خوبی است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه این امید هست که حسن روحانی سیاست هسته‎ای سازنده و و حسابگرانه‎ای را در پیش گیرد همچنین گفت: در عین حال این ساده لوحانه است که اعتقاد داشته باشیم ایران آماده است در زمینه حقوق هسته‎ای خود تسلیم غرب شود.

"استاندارد" در ادامه نوشت: ایرانی ها برای مذاکره آماده هستند نه برای تسلیم شدن در برابر غرب. مذاکره کنندگان با تهران باید تصمیم بگیرند که آیا می خواهند و می توانند از این شانس جدید استفاده کنند. برای این منظور، ضروری است که مبناها و خط و مشی های جدیدی در این راستا ترسیم شود. چنین امری بخصوص برای رئیس جمهوری آمریکا دشوار است.