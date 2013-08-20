به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی در مصاحبه‎ای اختصاصی با آسوشیتدپرس در زمینه اصلی‎ترین مسائل کنونی از جمله پرونده هسته‎ای صحبت کرد و گفت بار بر دوشِ غربی‎هاست که پیشنهاد مناسبی به ایران بدهند زیرا ایران در تغییری در مواضع اصولی خود نداده است.

خبرگزاری غربی در ادامه از صحبت‎های وی این طور برداشت کرده است که آمادگی از طرف مقامات ارشد ایرانی برای پیش برد دیپلماسی -حتی از طریق گفتگوهای دو جانبه- وجود دارد.

ولایتی گفت، انتخاب روحانی "می‎تواند حسن نیت کشورهای غربی را به بوته آزمایش بگذارد.... آنها (غربی‎ها) باید از این فرصت استفاده کنند."

وی در این زمینه جزئیات بیشتری ارائه نکرد اما گفت ایران آمادگی بیشتری برای پاسخ گویی دارد.

وزیر خارجه اسبق افزود: "معتقدم تکرار لحنی که پیش از این داشتیم، مفید نخواهد بود. باید با لحن جدیدی گفتگو کنیم. همان اهداف، با زبانی متفاوت."

ولایتی تاکید کرد تیم مذاکرات ایرانی باید "بسیار فعال" -نه تنها در مذاکرات چند جانبه 5+1 بلکه همچنین در "مذاکرات یک به یک مستقیم و غیر مستقیم با شش کشور- باشد.

وی در ادامه گفت، "حل چنین مساله پیچیده‎ای نیازمند به عقلانیت بیشتر است."

ولایتی خاطر نشان کرد که غرب باید بدان که تصمیم نهایی در زمینه هسته‎ای توسط مقام معظم رهبری و نه روحانی صورت می‎گیرد.

وی گفت: "سیاست خارجی -از جمله بحث هسته‎ای- در دستان رهبری کشور است" و افزود ایشان اصول را تعیین کرده‎اند و دولتِ روحانی "همان روند راهبردی دولت سابق" را پی خواهد گرفت.

اما ولایتی افزود که ایران باید "از منظر تکنیکی و تاکتیکی" تغییر کند.

آسوشیتدپرس از تاکید چندباره ولایتی برای گفتگو دوجانبه به عنوان نشانه مثبتی دانست و از ایشان نقل قول کرد: "اگر رفتار آمریکا مانند گذشته باشد، فکر نکنم رخ دهد. آنها باید از موقعیت خود پایین بیایند. آنها همچنان باور دارند که یک ابرقدرت هستند.

وی تاکید کرد که ایران حاضر نیست مجدداً غنی‎سازی را تعلیق کند زیرا تهران تجربه ناخوشایندی از این اقدام که در سال 2003 به عنوان اعتمادسازی انجام داده بود، دارد.

ولایتی گفت: "به مدت دو سال غنی‎سازی را متوقف کردیم. نتیجه چه بود؟ هیچ. هر روز آنها ادعاهای جدیدی را بر ادعاهای قبلی خود افزودند. چرا باید چنین تجربه‎ای را تکرار کنیم؟"

خبرگزاری غربی از ادامه صحبت‎های ولایتی این طور برداشت کرده که محمد جواد ظریف -سفیر سابق ایران در سازمان ملل و وزیر امور خارجه کنونی- به احتمال زیاد رئیس تیم مذاکره کننده هسته‎ای ایران خواهد بود.

وی گفت: "ظریف دیپلمات باسابقه و مذاکره کننده بسیار خوبی است. وی تجربه بسیار خوب و مفیدی در دیپلماسی داشته است. با حضور دکتر ظریف در راس وزارت امور خارجه ایران، امیدواریم بالاخره به راه حلی در زمینه پرونده هسته‎ای دست بابیم، اما مسائل دیگری نیز در منطقه وجود دارد."

ولایتی یادآور شد که با توجه به این که سه دهه است که ایران تحت تحریم‎هایی از غرب هستند، آنها نمی‎توانند تهران را وادار به عقب‎نشینی کنند و ایران راه حل برای بی اثر کردن تحریم‏ها دارد.

ایشان تاکید کردند که ایران به حمایت از دولت بشار اسد در سوریه ادامه خواهد داد: "ما قویاً باور داریم که دولت سوریه بر سرکار باقی خواهد ماند. دولت جمهوری اسلامی ایران، از کمک به ملت و دولت سوریه برای دفاع از حقوق، سرزمین و تمامیت ارضی آنها دریغ نمی‎کند."

