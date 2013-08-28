برگزاری شورای مشترک 3 استان کشور در مجتمع فرهنگی آموزشی دانشگاه آزاد اراک

دکتر عباس ملکحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای مشترک مناطق 5 و 23 دانشگاه آزاد اسلامی استان های لرستان، مرکزی و همدان در مجتمع فرهنگی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اراک واقع در رامسر برگزار میشود.
وی با بیان این که شورای مشترک مناطق 5و 23 دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای ششم وهفتم شهریورماه برگزار میشود گفت: دانشگاه آزاد اسلامی سه دهه از فعالیتخود را پشت سر نهاده و وارد دهه چهارم فعالیت خود شده که به دهه کیفی سازی نامگذاری شده است.
وی افزود: با توجه به قرار گرفتن در دهه کیفی سازی، شورای مشترک مناطق 5و 23 دانشگاه آزاد اسلامی با هدف استفاده از پیشنهادها،نظرات و تجربیات رؤسای واحدها و مراکز دانشگاهی به لحاظ اشتراکات و همافزایی علمی,پژوهشی و فرهنگی مناطق 5 و23 برگزار میشود.
دبیر منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به این که شورای مشترک مناطق 5 و 23 دانشگاه آزاد اسلامی در قالب چهار کمیسیون آموزش، کمیسیون پژوهش، کمیسیون فرهنگی و دانشجویی و کمیسیون اداری و مالی و عمرانی به بررسی مسائل میپردازد اظهار داشت: بررسی شاخصهای پیشنهادی به منظور کیفیتبخشی به فعالیتآموزشی و پژوهشی دانشگاه ها، شاخصهای ارزیابی آموزشی، بررسی چگونگی راهاندازی دفاتر سنجش و نظارت حوزه معاونت آموزشی در استان ها, برنامه ریزی شروع سال تحصیلی جدید و بررسی و راهکارهااز اهم مواردی است که در کمیسیون آموزش بررسی خواهد شد.
ملکحسینی خاطرنشان کرد: در کمیسیون پژوهش نیز مشارکت در تأسیس پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه های پژوهشی، هسته های پژوهشی، مشارکت در تأسیس مراکز رشد و پارکهای علم و فنآوری و شرکتهای دانش بنیان، سامان بخشی امور پایاننامه های کارشناسی ارشد و دکتری،بررسی موانع و ارائه پیشنهادها به منظور جذب 6 درصدبودجه پژوهشی واحد ها و مراکز مورد بحث و بررسی قرار خواهدگرفت.
وی در ادامه گفت: در کمیسیون فرهنگی و دانشجویی بررسی شیوه های ارتقا کیفیت مسابقات و فعالیت های ورزشی، تشریح آخرین وضعیت نقشه جامع فرهنگی مناطق 5و23،چگونگی بسط و گسترش شورای هم اندیشی استادان در واحدها وبررسی شیوه های برنامهریزی فرهنگی در واحدهای دانشگاهی مورد یحث قرار می گیرد.
دبیر منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی بررسی شیوه های متنوعسازی درآمدها، پایش برنامه پنجساله واحدها و مراکز دانشگاهی، بررسی بخشنامه کنترل هزینه ها، بررسی سیاست های عمرانی در برنامه پنجم نیز از مواردی است که در کمیسیون اداری و مالی وعمرانی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
