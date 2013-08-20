خزر بار هم قربانی گرفت

رئیس هیات نجات غریق غرب مازندران در گفتگو با مهر از غرق شدن دو نفر درآب های ساحلی نوشهر در شامگاه گذشته خبر داد.

حجت الله کیمیایی راد افزود: این افراد در حد فاصل محل شنای بانوان و مردان، خارج از طرح سالم سازی دریا در مجموعه گردشگری ساحلی سیترای نوشهر درهنگام شنا جان باختند.

وی با اشاره به نسبت پسرعمو بودن این غرق شدگان خاطرنشان کرد: غرق شدگان اهل چالوس بودند و دارای سن ۲۱ تا ۲۲ سال بودند.

کیمیایی راد با اشاره به علت غرق شدن این دو جوان اظهار داشت: عدم آشنایی به فنون شنا و کم توجهی به هشدارهای ناجیان غریق از دلایل غرق شدن این افراد بشمار می رود.

طبق آمارمنابع رسمی، ازابتدای فصل شنا تاکنون دستکم ۵۰ نفردرآب های ساحلی غرب مازندران غرق شدند.

نوار ساحلی ۳۳۸ کیلومتری دریای خزر در استان مازندران هر ساله پذیرای میلیون ها مسافر و گردشگر از نقاط مختلف کشور است.