جوانان را با پیامدهای مصرف مواد مخدر بیشتر آشنا کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سيد عبداله موسوي روز سه شنبه در جلسه كميسيون مبارزه با مواد مخدر اين شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شد اظهارداشت: با اعطاء تسهيلات اشتغالزايي به معتاداني كه ترك اعتياد مي كنند، زمينه بازگشت این افراد به عرصه اقتصادي جامعه فراهم می شود.



وی افزود: با اقدامات و برنامه ریسزی های انجام شده به اين افراد در مراكز فني و حرفه اي مهارت هاي لازم آموخته مي شود تا پس از دريافت گواهي نامه پايان دوره از اين تسهيلات بهره مند شوند.



وي تصریح کرد: براي مبارزه با پديده اعتياد و جلوگيري از شيوع آن در جامعه اجراي كارهاي فرهنگي توسط مردم، رسانه ها، مراكز آموزشي و مسئولان ضرورت دارد.



این مسئول با تأكيد بر لزوم مبارزه جدي با پديده اعتياد و مواد مخدر یادآورشد: اعتياد به مواد مخدر يكي از مهمترين مشكلات اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي است كه عوارض ناشي از آن تهديد جدي براي جامعه بشري محسوب مي شود.



رئيس شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان آوج گفت: نقش خانواده ها در پيشگيري از اعتياد و آسيب هاي اجتماعي فرزندانشان بسيار مهم است و مسئولان فرهنگي لازم است با جديت زمینه آگاه سازي و اطلاع رساني را از مدارس، دانشگاه ها و خانواده ها بخوبی پيگيري كنند.



فرماندار آوج اظهارداشت: آمريكا و اروپائيان به بهانه حقوق بشر، سناريوری جديدی را عليه ايران اسلامي در دستور كار قرار داده اند تا به زعم خود موفق نشدن در عرصه تحريم هاي اقتصادي و ايجاد آشوب داخلي را از اين طريق جبران كنند.



وي افزود: با توجه به اينكه استكبار درك كرده ايران يكي از كشورهاي امن و مستقل منطقه است، با روش های مختلف از جمله تحريم اقتصادي، تبليغات ماهواره اي و مواد مخدر درصدد منحرف كردن جوانان كشور است.



موسوي گفت: همچنان كه تحريم هاي اقتصادي نتوانست در اراده مردم و نظام خللي وارد كند، تحريم شخصيت ها نيز محكوم به شكست است و تأثيري نخواهد داشت.



فرماندار آوج گفت: آموزش و آگاه سازي جوانان و نوجوانان از خطرات ناشي از مصرف مواد مخدر به عنوان يكي از روش هاي مقابله با اين بلاي خانمان سوز ضروري است.