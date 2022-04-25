ضرورت احداث کمپ ترک اعتیاد و ساماندهی معتادان متجاهر در آوج

به گزارش خبرنگار مهر حسین حسین خانی سرپرست فرمانداری شهرستان آوج صبح دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان آوج اظهار کرد: با ایجاد کمپ اعتیاد و ساماندهی معتادان متجاهر در سطح شهرستان برنامه‌های شهرستان در کاهش آسیب‌های اجتماعی و موضوعات دیگر با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

وی با بیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر یکی از مسائل مهم اجتماعی جامعه امروزی را تشکیل می‌دهد، گفت: کوتاهی در این امر دامن‌گیر تک‌تک آحاد جامعه و خانواده‌ها خواهد شد و بدون تردید منجر به خشکیده شدن ریشه خانواده‌ها می‌شود، پس نباید به راحتی از کنار آن رد شد.

فرماندار شهرستان آوج در پایان خواستار هم افزایی و مشارکت دستگاه‌ها عضو شورا و دهیاران در اجرای برنامه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر شد.

