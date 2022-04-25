  1. استانها
  2. قزوین
۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۲۲

سرپرست فرمانداری آوج مطرح کرد؛

ضرورت احداث کمپ ترک اعتیاد و ساماندهی معتادان متجاهر در آوج

ضرورت احداث کمپ ترک اعتیاد و ساماندهی معتادان متجاهر در آوج

آوج-سرپرست فرمانداری شهرستان آوج گفت: احداث کمپ ترک اعتیاد و ساماندهی معتادان متجاهر در آوج ضرورت دارد و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر حسین حسین خانی سرپرست فرمانداری شهرستان آوج صبح دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان آوج اظهار کرد: با ایجاد کمپ اعتیاد و ساماندهی معتادان متجاهر در سطح شهرستان برنامه‌های شهرستان در کاهش آسیب‌های اجتماعی و موضوعات دیگر با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

وی با بیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر یکی از مسائل مهم اجتماعی جامعه امروزی را تشکیل می‌دهد، گفت: کوتاهی در این امر دامن‌گیر تک‌تک آحاد جامعه و خانواده‌ها خواهد شد و بدون تردید منجر به خشکیده شدن ریشه خانواده‌ها می‌شود، پس نباید به راحتی از کنار آن رد شد.

فرماندار شهرستان آوج در پایان خواستار هم افزایی و مشارکت دستگاه‌ها عضو شورا و دهیاران در اجرای برنامه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر شد.

کد مطلب 5474840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها