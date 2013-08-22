به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رده‌بندی بسکتبال بازیهای آسیایی نوجوانان آسیا را تیم‌های ایران و کره‌جنوبی بعد از ظهر امروز در نانجینگ چین برگزار کردند که در پایان تیم ایران با قبول شکست برابر حریف خود از کسب مدال برنز این بازی‌ها بازماند.

در این بازی تیم کشورمان با نتیجه 18 بر 16مغلوب حریف خود شد تا در رده چهارم این دوره از بازی‌ها قرار گیرد. تیم سه نفره ایران در دور مقدماتی نیز با حساب 17 بر 15 مغلوب کره‌جنوبی شده بود.



در دوره قبلی این مسابقات که در سنگاپور برگزار شده بود تیم سه نفره ایران به مدال نقره رسیده بود.