ترکیب آسیایی تیم بسکتبال سه نفره اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردونشینان تیم ملی بسکتبال سه نفره که برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا آماده میشوند، طی هفته گذشته دو دیدار تدارکاتی برگزار کردند. بر اساس دیدارهای تدارکاتی برگزار شده عباس آقاکوچکی، سرمربی تیم ملی بسکتبال سه نفره در نشست مشترک با مهمد بچیروویچ، سرمربی تیم ملی و محمدرضا مشحون، مدیر سازمان تیمهای ملی با حذف حامد حسینزاده و میثم میرزایی اسامی چهار بازیکن این تیم را برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا اعلام کرد.
بر این اساس موسی نبیپور، سعید داورپناه، محمد جمشیدی و محمد حسنزاده بازیکنانی هستند که ترکیب تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران را برای شرکت در این رقابتها تشکیل میدهند.
امیر صدیقی و آرن داوودی نیز بازیکنانی بودند که به اردوی تیم ملی بسکتبال سه نفره برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا دعوت شده بودند اما امیر صدیقی به دلیل آسیب دیدگی جزئی و مشکل سربازی از همان ابتدا با صلاحدید سازمان تیمهای ملی در اردو شرکت نکرد. آرن داوودی هم که به دلیل مصدومیت و نیاز به درمان اواسط هفته گذشته با هماهنگی سازمان تیمهای ملی و کادر فنی از اردوی این تیم جدا شد.
نخستین دوره مسابقات بسکتبال سه نفره (سه به سه) طی روزهای 25 و 26 اردیبهشتماه با حضور 16 تیم به میزبانی دوحه قطر برگزار میشود. ایران در گروه دوم این رقابتها با تیمهای هند، اندونزی و ترکمنستان همگروه شده است. تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران دوشنبه آینده عازم محل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا میشود.
