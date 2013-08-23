به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال بازی‌های آسیایی نوجوانان 2013 نانجینگ چین از ساعت 17 امروز جمعه بین تیم‌های زیر 15 سال ایران و کره‌جنوبی در حال برگزاری است که نیمه نخست این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در این بازی محمدرضا شیخ حسین، محمدجواد افخمی، مهدی رحیمی، امیرمهدی جانملکی، محمد پورشاکر، بهروز جلالیان، میثم ناصری، امید صدعلی لیر، حسن زارعی، شهاب رشنو و علی اکبر نجفی در ترکیب تیم زیر 15 سال ایران به میدان رفته‌اند. حدود 50 نفر از اعضای کاروان اعزامی کشورمان به این مسابقات هم برای تشویق بازیکنان تیم فوتبال زیر 15 سال به ورزشگاه آمده‌ بودند.

ابوالفضل یعقوبی در تکواندو، مرضیه پرورش‌نیا در تیراندازی تراپ، جواد شوریابی در دوومیدانی 400 متر با مانع، آریان زرعکانی پرش ارتفاع و عطا اسدی در ماده 800 متر به مدال نقره این رقابتها دست یافتند و عطا اسدی در 1500 متر و ایمان نیک اقبال در جودو مدال‌های برنز کاروان ایران در این دوره بازی‌ها را تا قبل از بازی فینال فوتبال ایران و کره‌جنوبی کسب کرده‌اند.