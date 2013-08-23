تیم زیر 15 سال ایران نایب قهرمان آسیا شد/ طلا با یک پنالتی پرید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال بازیهای آسیایی نوجوانان 2013 نانجینگ چین از ساعت 17 امروز جمعه بین تیمهای زیر 15 سال ایران و کرهجنوبی برگزار شد که با برتری یک بر صفر تیم کرهجنوبی همراه شد. تک گل تیم کره در دقیقه 46 و توسط کیم جونگ مین کاپیتان این تیم از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.
در این بازی که در دو نیمه 35 دقیقهای برگزار شد، محمدرضا شیخ حسین، محمدجواد افخمی، مهدی رحیمی، امیرمهدی جانملکی، محمد پورشاکر، بهروز جلالیان، میثم ناصری (60- محمد سلطانیمهر)، امید صدعلی لیر، حسن زارعی (مهدی زعفرانی)، شهاب رشنو و علی اکبر نجفی (45- حسین شجیع) در ترکیب تیم زیر 15 سال ایران به میدان رفتند. حدود 50 نفر از اعضای کاروان اعزامی کشورمان به این مسابقات هم برای تشویق بازیکنان تیم فوتبال زیر 15 سال به ورزشگاه آمده بودند.
پیش از مدال نقره تیم فوتبال زیر 15 سال ایران، ابوالفضل یعقوبی در تکواندو، مرضیه پرورشنیا در تیراندازی تراپ، جواد شوریابی در دوومیدانی 400 متر با مانع، آریان زرعکانی پرش ارتفاع و عطا اسدی در ماده 800 متر به مدال نقره این رقابتها دست یافته بودند و عطا اسدی در 1500 متر و ایمان نیک اقبال در جودو مدالهای برنز کاروان ایران در این دوره بازیها را تا قبل از بازی فینال فوتبال ایران و کرهجنوبی کسب کردند.
کاروان ایران در دور نخستین دوره بازیهای آسیایی نوجوانان یک مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز بدست آورده بودند. سومین دوره بازیهای آسیایی نوجوانان در سال 2017 به میزبانی سریلانکا برگزار میشود.
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