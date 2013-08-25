شش توصیه لاریجانی به دولت روحانی/ هدف از استفاده سلاح شیمیایی در سوریه 

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ابتدای جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک سالگرد ورود آزادگان و روز پزشک گفت: در آغاز هفته دولت یاد شهیدان باهنر و رجایی را گرامی می داریم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم دولت جدید به یمن این ایام حرکت خدمت به مردم را با جدیت آغاز نماید.

وی با بیان این که مجلس با رای اعتماد به کابینه مسیر را برای دولت برای حل مشکلات کشور با استقرار دولت فراهم نمود، گفت: توصیه ما به دولت محترم این است که اولا با همان روحیه مجاهدانه که در شهید باهنر و شهید بهشتی پایه و اساس دولت را شکل داد مسیر خود را مشخص نماید که عزت مندی جمهوری اسلامی در این نگاه است.

لاریجانی در توصیه خود به دولت روحانی تاکید کرد: دولت جدید به موضوع شایسته سالاری در همه امور توجه جدی نمایند که کار ملک با تدبیر شایستگان راست گردد و عزل و نصب ها بر چنین اصلی مستند گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در سومین توصیه خود به دولت اظهار داشت: دولت از همه نیروهای متدین و متعهد که حکمت امور دیوانی را فهم نموده اند سوای تعلقات سیاسی بهره گیری شود که فراجناحی بودن دولت بدین معنا محل اعتنا خواهد بود.

نماینده قم در چهارمین توصیه خود به دولت جدید گفت: قانون گرایی محل آزمون دولت است که بر اساس آن اداره امور کشور متوازن می گردد و مردم زندگی قابل پیش بینی می یابند و عدالت گرایی رونق پیدا می کند.

لاریجانی در پنجمین توصیه خود به دولت جدید تصریح کرد: دولت از همه ظرفیت های نظام برای حل مشکلات مردم استفاده کند و روحیه تعامل با همه بخش های نظام حاکم گردد.

وی در آخرین توصیه خود به دولت جدید گفت: دولت با تحلیل واقع بینانه از شرایط با نگاه علمی به حل و فصل امور بپردازد و از شتابزدگی پرهیز نماید، امیدواریم دولت جدید در چارچوب سیاست های کلی نظام و رهنمودهای و تعادل در مواضع خدمت به مردم را یگانه گم شده خود بداند که توفیق الهی در همین راه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به حوادث روزهای گذشته در خاورمیانه گفت: در حوادث روزهای گذشته همه شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که کشورهای زورگو و یاغی چون مسیر تحولات در منطقه را به نفع اهداف سلطه طلبانه خود ارزیابی نکردند پروژه آشفته سازی منطقه را کلید زدند.

لاریجانی افزود: آنچه در این روزها در مصر، سوریه و لبنان رخ داد مخصوصا سبوعیتی که در کشتار لبنان رخ داد و استفاده از سلاح های کشتار جمعی که تروریست ها در سوریه استفاده کردند بستر سازی برای فرصت طلبی آمریکا و رژیم صهیونیستی است تا در خلال جنگ افروزی بین طوائف و مذاهب زمان برای صلح قلابی در فلسطین و تحقیر مجدد ملت مظلوم فلسطین را فراهم کند.