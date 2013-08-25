محمود ساعتچي در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این كه بر اساس آمارهای رسمی دیابت 5 تا 15 درصد کل بودجه بهداشتی کشورها را به خود اختصاص داده است، گفت: هزینه درمان بیماران دیابتی در ایران سالانه حدود 4 ميليارد دلار است.

وي افزود: تعداد بیماران دیابتی در دنیا در سال 1985 حدود 30 میلیون و در سال 2008 حدود 230 میلیون نفر بوده است و پیش بینی ‌می‌شود تا سال 2025 میلادی تعداد این بیماران به بیش از 300 میلیون نفر برسد.

کارشناس دیابت مرکز بهداشت استان همدان اظهار داشت: امروزه شایع‌ترین عامل معلولیت‌ها در كشور نظیر نابینایی، قطع عضو و نارسایی كلیه‌ها، ناشی از عوارض بیماری دیابت است بنابراین شناسایی این بیماران در كمترین زمان ممكن برای جلوگیری از عوارض ناشی از آن، اهمیت بسیاری دارد.

ساعتچي با اشاره به اینكه شناسایی، آموزش و كنترل منظم و دائمی بیماری سه ركن اصلی این بیماری است، گفت: در سالهای گذشته بیماران دیابتی برای ویزیت معمولی باید به پزشكان متخصص مراجعه می‌كردند كه این امر موجب افزایش هزینه برای بیمار، سازمانهای بیمه‌گر و دولت بود اما هم‌اكنون و با اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی و در آینده نزدیک پزشک خانواده شهری، بیش از 90 درصد فعالیت‌های مربوط به شناسایی بیماران را پزشكان عمومی آموزش دیده با تعرفه‌های پایین‌تر انجام می‌دهند.

وی با بیان اينكه استرس و فشارهای روحی و روانی، زندگی ماشینی، عدم تحرك، فشار خون بالا و تغذیه نادرست از عمده‌ترین علت‌های ابتلا به بیماری دیابت است، اظهار داشت: متأسفانه بیماران زمانی متوجه بیماری خود می‌شوند كه دچار عوارض ناشی از این بیماری شده باشند.

کارشناس مسئول دیابت مرکز بهداشت استان همدان افزود: استرس و فشارهای روحی و روانی تأثیر مهمی بر ابتلا به بیماری دیابت دارد چون استرس‌ها موجب برهم زدن تعادل هورمون‌ها شده و زمینه را برای ابتلا به این بیمار فراهم می‌كند.

وی در پایان سخنانش ابراز داشت: اميد است با توجه بیش از پیش همه دستگاهها و سازمانهای اجرایی کشور و نیز توجه و همبستگی همگانی در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری دیابت، بتوانیم در آینده از خسارات جبران‌ناپذیر این بیماری مزمن جلوگیری كنيم.